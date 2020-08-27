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27 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

27 Августа 2020 08:00
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27 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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117 лет назад (1903-1993) родилась САЦ Наталия Ильинична - театральный режиссер, первая в мире женщина - оперный режиссер, театральный деятель, писатель, драматург, педагог.

Родилась в г. Иркутске, в творческой семье певицы и виолончелиста. С ранних лет предпочитала воспринимать все только через музыку. Обладала тонким слухом, сильным артистическим воображением и ярким темпераментом.

После смерти отца Наталия каждое лето проводила в Крыму на землях, принадлежащих труппе МХАТа, где работал ее отец. Лето 1914 года запоминается тем, что она, вместе с Вахтанговым готовит сценарий и постановку юбилейного юмористического представления в честь юбиляра - именинника Москвина.

Вернувшись в Москву, впервые всерьез задумывается о театральной карьере. С увлечением постигает законы сцены, искусство движения и жеста, голоса и мимики, танца и пластики, самозабвенно играя в молодежной театральной студии имени Грибоедова.

В ту же пору мечтает создать хотя бы маленький детский театр в память об отце. Обязательно музыкальный, с оркестром из музыкальных игрушек: пищалок и свистулек, которые он так любил. И неожиданно эта нелепая на первый взгляд идея находит поддержку у чиновников нового правительства, у самого наркома Луначарского.

Осенью 1937 года Наталья Сац была арестована по статье «Член семьи изменника Родины» (ее муж, И.Я. Вейцер, крупный советский деятель, был репрессирован). В лагерях провела пять лет, освобождена в конце 1942 года.

Разрешения находиться в Москве не имела, поэтому отправилась в Алма-Ату, где в то время в эвакуации находились многие ведущие артисты. Там энергичная Наталия Сац вновь принимается за свое любимое дело, и ее усилиями в 1945 году открывается первый в Казахстане Театр юного зрителя, который она возглавляет в течение 13 лет.

Поставила пьесы «Золотой ключик» А. Толстого, «Двенадцатая ночь» и «Два воронца» У. Шекспира. На сцене Казахского театра оперы и балета осуществила постановку оперного спектакля Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан». Автор либретто детских опер и балетов. Написала книгу «Новеллы моей жизни».

В 1995 году Государственному русскому академическому театру для детей и юношества в Алматы присвоено имя Н. Сац.

95 лет назад (1925-2009) родился НАУРЫЗБАЕВ Хакимжан Исмаханович - основатель казахской школы скульптуры, первый профессиональный скульптор страны, заслуженный деятель искусств, народный художник, лауреат Государственной премии имени Валиханова, лауреат премии «Тарлан»

Родился в ауле Улыколь Узункольского района. В 1942 году работал заведующим общим отделом. В мае 1943 года Хакимжана Наурызбаева поступил в художественное училище г. Алма-Аты. Эвакуированная украинская художница Ольга Кудрявцева взяла его к себе. Она была воспитанницей А. Блока, ученицей французского скульптора Огюста Родена. Через год наставница отправила Хакимжана в Московский институт архитектуры.

После войны Ольга Кудрявцева вернулась на Украину и пригласила Хакимжана учиться в Харьковский государственный художественный институт. В 1951 году Наурызбаев окончил скульптурный факультет и вернулся в Алма-Ату. Около года он добивался открытия скульптурного отделения в художественном училище, где и стал первым казахским художником-преподавателем искусства пластики.

Хакимжан Наурызбаев является автором более 300 произведений. Памятники Абаю, Жамбылу, Чокану Валиханову, Амангельды, Курмангазы, Дине Нурпеисовой - произведения, которые прославили имя Х. Наурызбаева. За скульптуру «Шокан» был удостоен Государственной премии Казахской ССР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Парасат» и медалями.

61 год назад (1959) родился САРТАЕВ Дастан Шаймерденович - главный военный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры Джамбульской области (1981-1998); прокурор района г. Алматы (1998-1999); первый заместитель прокурора Акмолинской области (1999-2000); прокурор Мангистауской области (2000-2004); прокурор Актюбинской области (2004-2008); прокурор Атырауской области (2008-2009); прокурор Павлодарской области (2009-2014); прокурор Мангистауской области (2014-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008), медалью.

35 лет назад (1985) родился ЖУМАГАЛИ Курманбек Жумагалиевич - генеральный директор телеканала «Астана».

Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, журналистика (2008).

Трудовая деятельность: редактор - ведущий программы РТРК «Казахстан» (2004-2007); продюсер дирекции информационных программ, ведущий итоговых новостей АО «Агентство «Хабар» (2007-2013); руководитель пресс-службы, советник акима Карагандинской области (2013-2014); директор дирекции информационно-аналитических программ, ведущий ток-шоу «Сенбілік кездесу» АО РТРК «Қазақстан» (2014-2015); директор департамента по развитию регионов АО РТРК «Қазақстан» (2015-2016); директор ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» (2016-2017); первый заместитель генерального директора АО ТК «Алматы» (2017); заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области (05.2017-12.2017); руководитель управления внутренней политики Мангистауской области (2017-2018); директор ТОО «Қазақ радиолары» (2018-2019); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» (2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

31 год назад (1989) родился СМАГУЛОВ Олжас Мухтарович - заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Американский интерконтинентальный университет, Лос-Анджелес, США, бакалавр бизнес-администрирования, менеджмент (2009); Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, США, магистр экономики (2012); Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана, бакалавр государственного и местного управления (2013); Лондонскую школу экономики и политических наук, Великобритания, магистр государственной политики и управления (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области; главный специалист индустриально-инновационного отдела, и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главный эксперт социально-экономического отдела канцелярии Премьер-Министра РК; заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (2015); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области (2017-2018); заместитель акима Актюбинской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.


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