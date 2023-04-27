27 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

70 лет назад (1953) родился ЮСУПОВ Шухрат Зайнитдинович - почетный архитектор Казахстана, член Союза архитекторов РК, член Американского института архитекторов (AIA).

Родился в г. Кульджа (СУАР КНР). Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, архитектор-градостроитель (1976).

Трудовая деятельность: художник-оформитель Дома культуры в «Горном Гиганте» (с 1970 года); архитектор, старший архитектор, руководитель группы архитекторов АКМ-5 ГПИ «Алмаатагипрогор» (с 1976 года); руководитель группы архитекторов, главный архитектор проектов АПМ-1 (с 1981 года); руководитель группы архитекторов отдела по проектированию застройки улицы Комсомольской (с 1984 года); главный архитектор проектов мастерской типового и экспериментального проектирования АКМ-3 (с 1986 года).

Принимал участие в разработке многих проектов и построек в гг. Алматы, Астана, Атырау, Актау, Кызылорда, Сатпаев, Жезказган, Туркестан, среди них: комплекс зданий уйгурского театра (г. Алматы), мечеть общины Султан-Корган (г. Алматы), оздоровительный комплекс «Империал» (г. Астана), городская мечеть г. Атырау, ТЦ «Променад» (признан лучшим объектом 2003-2004 годов г. Алматы), органный зал Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, ТРЦ «Мега Центр Алматы», Центр международных организаций (г. Астана), мечеть в г. Сатпаеве, памятник Султану Бейбарысу (г. Атырау), мечеть общины вайнахов в г. Алматы. Архитектурные проекты, постройки и графические работы публикуются во многих периодических изданиях.

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1982); почетным знаком Министерства культуры РК (2003); дипломами и грамотами Союза архитекторов СССР, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, г. Ленинграда; почетными грамотами Алматинского горисполкома (1988), акима Атырауской области за проектирование и строительство мечети (2000). Лауреат I Международного фестиваля «Архитектурный бомонд 2000» (Астана). Мәдениет қайраткері (2003). Почетный архитектор Казахстана (2006).

68 летназад (1955) родился ОМАРОВ Жанай Сейтжанович- директор Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1977), преподаватель философии и научного коммунизма; аспирантуру Московского государственного университета (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахского политехнического института (1980-1986); доцент, заведующий кафедры ИПК преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете (1986-1989); начальник главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования Казахской ССР (1989-1991); заместитель директора по научной работе ИПК Казахского государственного университета (1991-1993); генеральный директор компании «Трейдинг Сервис», генеральный директор АО «Емшан» (1993-1997); начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия (01.1998-06.1998); генеральный директор ТОО «Информационно-аналитический центр «Имидж-Успех» (1998-1999); директор департамента средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (1999-2001); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий информационно-аналитическим центром и отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2004); президент АО «НК «Казахское информационное агентство» (Казинформ) (2004-2007); генеральный директор издательского дома ТОО «Агентство «Kazakhstan today», главный редактор газеты «Мы выбираем Караван - Караван выбирает нас» (2007-2008); председатель правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); председатель правления АО «Казахстанская правда» (2011-2014); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (01.2014-05.2014); вице-министр культуры Республики Казахстан (05.2014-08.2014); генеральный директор холдинга «НУР-Медиа» (2014-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

66 лет назад (1957) родился КОШКИМБАЕВ Сапар Хайсаханович- президент ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

Трудовая деятельность: ученик слесаря Алма-Атинского завода электроприборов (1974); контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, заместитель начальника отдела контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Казахской ССР (1981-1988); заместитель начальника хозрасчетной группы при контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов КазССР (1988-1990); заместитель директора, директор хозрасчетного аудиторского центра при Министерстве финансов РК (1990-1992); президент акционерной компании «Казахстанаудит», президент международной аудиторской организации «BDO Казахстанаудит» (1992-1993); вице-президент Евразийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, Международной региональной (стран СНГ) федерации бухгалтеров и аудиторов.

На занимаемой должности - с ноября 1993 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Теңгеге 20 жыл» (2013), «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» (2014), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); знаками «Почетный член Палаты аудиторов РК», «За мужество и храбрость».

57 летназад (1966) родился СЫЗДЫКОВ Марат Зеникенович- постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

Родился в г. Щучинске Акмолинской области. Окончил Целиноградский государственный педагогический институт (1991); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России (2006).

Трудовая деятельность: учитель истории в СШ № 7 г. Целиноград (1991-1992); преподаватель кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998); эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1998-1999); заведующий сектором аналитического центра Совета Безопасности Администрации Президента РК (1999-2002); второй, первый секретарь, советника посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2002-2010); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2010-2014); советник-посланник посольства РК в РФ (2014-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

54 года назад (1969) родился ЖУМАГАЛИЕВ Арман Максотович - командующий региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Родился г. Кола Мурманской области РФ. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище (1990); Национальный университет обороны РК (2006); Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2008); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (2010).

Трудовая деятельность: проходил службу на различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира соединения (1990-2008); начальник оперативного управления главного штаба КВВ МВД РК (2008-2009); заместитель начальника главного штаба - начальник главного оперативного управления главного командования Национальной гвардии РК (2010-2017); первый заместитель командующего - начальник штаба регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК (2017-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

Награжден орденом «Даңқ» II степени и 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

44 года назад (1979) родился БАСШЫБАЕВ Мадияр Бекенович - прокурор области Жетысу.

Родился в Алматинской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби, правоведение.

Трудовая деятельность: и.о. прокурора управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Актюбинской области (2000-2001); прокурор отдела по надзору за законностью следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Актюбинской области (03.2001-04.2001); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (04.2001-12.2001); прокурор отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Актобе (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2002-05.2004); заместитель прокурора Мартукского района Актюбинской области (2004-2005); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2005-2007); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Актюбинской области (2007-2008); начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах национальной безопасности, финансовой полиции и таможни прокуратуры Актюбинской области (2008-2009); начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах национальной безопасности, финансовой полиции и таможни прокуратуры Актюбинской области (2009-2010); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (02.2010-08.2010); начальник управления по надзору за законностью уголовного процесса прокуратуры г. Алматы (2010-2011); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы (07.2011-11.2011); прокурор Медеуского района г. Алматы (2011-2016); прокурор Алмалинского района г. Алматы (2016-2018); в распоряжении прокуратуры г. Алматы (02.2018-04.2018); старший помощник прокурора Группы по исполнению судебных актов по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2018-07.2018); старший помощник прокурора Группы по исполнению судебных актов по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2018-2019); начальник управления - руководитель аппарата прокуратуры г. Алматы (2019-2021); заместитель начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2021-12.2021); заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

26.07.2022 по настоящее время Прокурор области Жетысу.

38 лет назад (1985) родился МАСАБАЕВ Асет Дуйсебекович - аким города Талдыкорган.

Родился в Алматинской области. Окончил НАО «Алматинский институт энергетики и связи» (2008); Академию экономики и права (2014); Российский университет дружбы народов (2014).

Трудовая деятельность: электромонтер по обслуживанию оборудования электростанций 4-й группы квалификации ТЭЦ-2 «Алматинские электрические станции» (2007); главный энергетик 4-й группы квалификации ТОО «Наз» (2008-2009); технический директор ТОО «Алмаз и КЮС» (2009-2010); ведущий специалист отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2010-2011); начальник отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2011-2013); заместитель акима Жетысуского района г. Алматы (2013-2015); главный инспектор аппарата акима г. Алматы (2015-2016); заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2016); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2016-2019); заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2019); руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы (2019-2020); аким Медеуского района г. Алматы (2020-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Кұрмет».



