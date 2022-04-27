27 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- почетный архитектор Казахстана, член Союза архитекторов РК, член Американского института архитекторов (AIA).

Родился в г. Кульджа (СУАР КНР). Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, архитектор-градостроитель (1976).

Трудовая деятельность: художник-оформитель Дома культуры в «Горном Гиганте» (с 1970 года); архитектор, старший архитектор, руководитель группы архитекторов АКМ-5 ГПИ «Алмаатагипрогор» (с 1976 года); руководитель группы архитекторов, главный архитектор проектов АПМ-1 (с 1981 года); руководитель группы архитекторов отдела по проектированию застройки улицы Комсомольской (с 1984 года); главный архитектор проектов мастерской типового и экспериментального проектирования АКМ-3 (с 1986 года).

Принимал участие в разработке многих проектов и построек в гг. Алматы, Астана, Атырау, Актау, Кызылорда, Сатпаев, Жезказган, Туркестан, среди них: комплекс зданий уйгурского театра (г. Алматы), мечеть общины Султан-Корган (г. Алматы), оздоровительный комплекс «Империал» (г. Астана), городская мечеть г. Атырау, ТЦ «Променад» (признан лучшим объектом 2003-2004 годов г. Алматы), органный зал Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, ТРЦ «Мега Центр Алматы», Центр международных организаций (г. Астана), мечеть в г. Сатпаеве, памятник Султану Бейбарысу (г. Атырау), мечеть общины вайнахов в г. Алматы. Архитектурные проекты, постройки и графические работы публикуются во многих периодических изданиях.

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1982); почетным знаком Министерства культуры РК (2003); дипломами и грамотами Союза архитекторов СССР, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, г. Ленинграда; почетными грамотами Алматинского горисполкома (1988), акима Атырауской области за проектирование и строительство мечети (2000). Лауреат I Международного фестиваля «Архитектурный бомонд 2000» (Астана). Мәдениет қайраткері (2003). Почетный архитектор Казахстана (2006).

назад (1955) родился- директор Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1977), преподаватель философии и научного коммунизма; аспирантуру Московского государственного университета (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахского политехнического института (1980-1986); доцент, заведующий кафедры ИПК преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете (1986-1989); начальник главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования Казахской ССР (1989-1991); заместитель директора по научной работе ИПК Казахского государственного университета (1991-1993); генеральный директор компании «Трейдинг Сервис», генеральный директор АО «Емшан» (1993-1997); начальник Алматинского городского управления информации и общественного согласия (01.1998-06.1998); генеральный директор ТОО «Информационно-аналитический центр «Имидж-Успех» (1998-1999); директор департамента средств массовой информации Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (1999-2001); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан, заведующий информационно-аналитическим центром и отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2004); президент АО «НК «Казахское информационное агентство» (Казинформ) (2004-2007); генеральный директор издательского дома ТОО «Агентство «Kazakhstan today», главный редактор газеты «Мы выбираем Караван - Караван выбирает нас» (2007-2008); председатель правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); председатель правления АО «Казахстанская правда» (2011-2014); вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (01.2014-05.2014); вице-министр культуры Республики Казахстан (05.2014-08.2014); генеральный директор холдинга «НУР-Медиа» (2014-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

назад (1957) родился- президент ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан».

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

Трудовая деятельность: ученик слесаря Алма-Атинского завода электроприборов (1974); контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, заместитель начальника отдела контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Казахской ССР (1981-1988); заместитель начальника хозрасчетной группы при контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов КазССР (1988-1990); заместитель директора, директор хозрасчетного аудиторского центра при Министерстве финансов РК (1990-1992); президент акционерной компании «Казахстанаудит», президент международной аудиторской организации «BDO Казахстанаудит» (1992-1993); вице-президент Евразийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов, Международной региональной (стран СНГ) федерации бухгалтеров и аудиторов.

На занимаемой должности - с ноября 1993 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2002), знаками «Почетный член Палаты аудиторов РК», «За мужество и храбрость».

назад (1966) родился– постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

Родился в г. Щучинске Акмолинской области. Окончил Целиноградский государственный педагогический институт (1991); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России (2006).

Трудовая деятельность: учитель истории в СШ № 7 г. Целиноград (1991-1992); преподаватель кафедры новой и новейшей истории Целиноградского государственного пединститута (1992-1998); эксперт Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК (1998-1999); заведующий сектором аналитического центра Совета Безопасности Администрации Президента РК (1999-2002); второй, первый секретарь, советника посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2002-2010); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2010-2014); советник-посланник посольства РК в РФ (2014-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

назад (1985) родился- аким города Талдыкоргана.

Родился в Алматинской области. Окончил НАО «Алматинский институт энергетики и связи» (2008); Академию экономики и права (2014); Российский университет дружбы народов (2014).

Трудовая деятельность: электромонтер по обслуживанию оборудования электростанций 4-й группы квалификации ТЭЦ-2 «Алматинские электрические станции» (2007); главный энергетик 4-й группы квалификации ТОО «Наз» (2008-2009); технический директор ТОО «Алмаз и КЮС» (2009-2010); ведущий специалист отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2010-2011); начальник отдела энерго-, теплоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2011-2013); заместитель акима Жетысуского района г. Алматы (2013-2015); главный инспектор аппарата акима г. Алматы (2015-2016); заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2016); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2016-2019); заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2019); руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы (2019-2020); аким Медеуского района г. Алматы (2020-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Кұрмет».