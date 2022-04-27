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    27 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    27 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день защиты от шума

    Отмечается ежегодно в последнюю среду апреля. Был учрежден американской организацией Center for Hearing in Communication в 1996 году для того, чтобы повысить информированность о пагубном воздействии шума и стимулировать людей предпринять что-то в отношении шума, окружающего их каждый день.

    СОБЫТИЯ

    В 1994 году в Алматы был организован фонд Абылай-хана. Председателем фонда избран Шота Уалиханов.

    В 1996 году в Алматы Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Совместное заявление по Каспийскому морю, в котором признается право Казахстана на проведение работ по разведке и разработке нефтегазовых ресурсов Каспия и выражена готовность России к сотрудничеству в этой сфере.

    В 2000 году в Алматы состоялась презентация Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), в которой приняли участие делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Европейской экономической комиссии ООН, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

    Основная цель мероприятия - укрепление сотрудничества между центральноазиатскими государствами для ускорения темпов их экономического развития и интеграции в экономику Европы и Азии.

    В 2010 году в Астане в Выставочном центре «Көрме» прошел I съезд учителей, работников системы образования государств-участников СНГ, в котором приняли участие 500 лучших работников системы образования Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    В 2011 году на заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (Тюрк ПА) состоялась передача председательства в ТюркПА от Азербайджанской Республики к Республике Казахстан. Председатель Милли Меджлиса АР Октай Асадов передал полномочия спикеру Мажилиса Парламента РК Уралу Мухамеджанову.

    В 2015 году в Казахстане впервые отметили Международный день футбола и дружбы. По этому случаю на Центральном стадионе в Алматы прошла торжественная церемония обмена Браслетами дружбы - символом проекта «Футбол для дружбы». Они символизирует принципы инициативы, важнейшие фундаментальные человеческие ценности - дружба, мир, здоровье, победа, преданность, равенство, справедливость и традиции. Браслет состоит из двух простых нитей зеленого и синего цветов: зеленый символизирует футбольное поле, доступное для каждого, а синий - мирное небо над головой.

    В 2017 году в Казахстане были учреждены новые медали «Ел қорғаны» («Защитник Отечества») І и ІІ степеней.

    Медалью «Ел қорғаны» I степени награждаются офицерский состав Вооруженных сил и граждане Республики Казахстан, внесшие весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности Республики Казахстан; медалью «Ел қорғаны» II степени - военнослужащие сержантского и солдатского составов Вооруженных сил Республики Казахстан.

    В 2017 году министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объявил об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Үркер».

    Цель организации и проведения Национальной премии - выявление талантливых журналистов и творческих коллективов в области печатной, радио и интернет-журналистики, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

    В 2019 году в Пекине состоялся Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».

    В качестве почетного гостя с докладом на форуме выступил Первый Президент РК - Елбасы Н.А. Назарбаев, который озвучил необходимость налаживания «Трех диалогов» («Три «Д»). Первый затрагивает глобальный уровень - это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским Союзом. Второй диалог необходим на уровне Евразии с целью объединения потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий диалог - это системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии.

    В 2020 году в Казахстане запустили специальную программу помощи казахстанским предприятиям-экспортерам QAZTRADE акселератор, которая будет помогать в поиске рынков сбыта до поиска покупателей и заключения контрактов.

    В 2021 году в рамках серии «Наследие великих личностей» состоялась международная конференция «Габдулла Тукай и тюркский мир», посвященная 135-летию со дня рождения поэта-классика татарского народа Габдуллы Тукая.

    «Мы добавили имя Тукая в проект «Выдающиеся личности тюркского мира» наряду с такими великими сынами татарского народа как Юсуп Акчура и Шигабутдин Марджани.

    Юбилей Тукая - значимое событие не только для братского народа Татарстана, но и для всех тюркских народов», - сказал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

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