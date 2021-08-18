Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    27,5 млн тонн составляет общая емкость хранения зерна в РК

    18 Августа 2021, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о том, что ведомством проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Общая емкость хранения зерна в республике составляет 27,5 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях - 12 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 15,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - отметил и.о. министра сельского хозяйства.

    Первоочередной задачей в настоящее время, по его словам, является осуществление сбора выращенного урожая без потерь, при этом необходимо учесть, что согласно прогнозу Казгидромета осенью в большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на северо-востоке - больше нормы.

    «В этой связи необходимо максимально плодотворно использовать каждый погожий день, принимать меры по повышению производительности посредством недопущения простоев, организацией при возможности двухсменной работы уборочной техники», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане