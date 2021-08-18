27,5 млн тонн составляет общая емкость хранения зерна в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о том, что ведомством проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством проводится постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке нового урожая. Общая емкость хранения зерна в республике составляет 27,5 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях - 12 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 15,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет», - отметил и.о. министра сельского хозяйства.

Первоочередной задачей в настоящее время, по его словам, является осуществление сбора выращенного урожая без потерь, при этом необходимо учесть, что согласно прогнозу Казгидромета осенью в большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на северо-востоке - больше нормы.

«В этой связи необходимо максимально плодотворно использовать каждый погожий день, принимать меры по повышению производительности посредством недопущения простоев, организацией при возможности двухсменной работы уборочной техники», - добавил Ербол Карашукеев.