267 незаконных игорных заведений выявили в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу в 2021 году пресечена деятельность 267 незаконных игорных заведений, среди которых были и подпольные казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Из незаконного оборота изъято почти 5 тысяч игровых автоматов, терминалов, покерных столов, компьютеров.

В результате постоянного анализа и актуализации мер в противодействии новым трендам незаконного игорного бизнеса АФМ при участии Министерства информации и общественного развития заблокированы почти 4 тысячи интернет-сайтов для осуществления азартных игр», - сообщили в пресс-службе агентства.

Агентство на постоянной основе выявляет и ликвидирует нелегальные игорные точки и противоправные сайты азартных игр.