2667 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 457,

город Алматы - 397,

город Шымкент - 96,

Акмолинская область - 137,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 353,

Атырауская область - 60,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 69,

Западно-Казахстанская область - 190,

Карагандинская область - 401,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 47,

Мангистауская область - 67,

Павлодарская область - 172,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 17.

Итого выздоровевших в Казахстане - 332585.