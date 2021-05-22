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    08:16, 22 Май 2021 | GMT +6

    2667 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2667 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 457,

    город Алматы - 397,

    город Шымкент - 96,

    Акмолинская область - 137,

    Актюбинская область - 68,

    Алматинская область - 353,

    Атырауская область - 60,

    Восточно-Казахстанская область - 95,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 190,

    Карагандинская область - 401,

    Костанайская область - 30,

    Кызылординская область - 47,

    Мангистауская область - 67,

    Павлодарская область - 172,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 17.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 332585.

    Теги:
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