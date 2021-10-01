2661 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 200,

город Алматы - 586,

Акмолинская область - 170,

Актюбинская область - 228,

Алматинская область - 409,

Атырауская область - 122,

Восточно-Казахстанская область - 201,

Западно-Казахстанская область - 61,

Карагандинская область - 136,

Костанайская область - 198,

Кызылординская область - 48,

Мангистауская область - 77,

Павлодарская область - 133,

Северо-Казахстанская область - 49,

Туркестанская область - 43.

Итого выздоровевших в Казахстане - 823453.



