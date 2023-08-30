266 детей с особыми потребностями из ВКО отдохнут с родителями на Бухтарминском водохранилище

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пять дней в комфортабельных домиках на берегу Бухтарминского водохранилища, а также развивающие, развлекательные и оздоровительные программы – именно такой отдых ждёт 266 детей с особыми образовательными потребностями из ВКО и их родителей в рамках летнего эколого-оздоровительного лагеря «Лето без границ», передает МИА «Казинформ».

Проект летнего лагеря осуществляет общественный фонд «Антарес-А», при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust и содействии Управления координации занятости и социальных программ ВКО.

– Всего будет семь заездов. В первый заезд в лагерь отправились 38 детей и их родители, у каждой семьи будет свой комфортабельный домик. Помимо трансфера до места отдыха и обратно мы обеспечиваем питание – пятиразовое для детей и трёхразовое для взрослых. Также в лагере будут работать социальные педагоги, – рассказал директор ОФ «Антарес-А» Виктор Дак.

По словам руководителя фонда, ещё на стадии разработки проекта команда рассматривала именно побережье Бухтарминского водохранилища как оптимальное место отдыха для детей. Выбор пал на базу «Приморск», которая оказалась наиболее комфортабельной и соответствующей всем современным требованиям.

– Перед тем, как запустить проект, мы провели опрос среди родителей, чтобы узнать, насколько нужен этот лагерь, смогут ли особенные дети посетить его. Все с восторгом встретили сообщение, что Samruk-Kazyna Trust хочет профинансировать именно этот проект. Благодаря усилиям ОО «Антарес-А» сегодня мы отправляем первый поток на базу отдыха «Приморск». В первую очередь родителей волновал вопрос трансфера на место лагеря и комфортабельность помещений, с учётом особенностей детей, – отметила руководитель управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Альмира Мусинова.

Руководитель управления подчеркнула, что родители с готовностью поддержали проект, и выразила уверенность, что совместными усилиями все семь заездов пройдут успешно, а дети проведут это время с большим удовольствием и пользой для себя

– Когда нам предложили отдых в этом лагере, мы сразу согласились. Я уроженка Катон-Карагайского района и знаю, насколько прекрасна там природа. Там прекрасные условия для отдыха детей. Хотелось бы, чтобы было больше таких мероприятий и проектов, это большая поддержка для нас. Уверена, отдых пройдёт замечательно и с пользой для дочери, – поделилась мама особенной девочки Анель, Салтанат Нурканова. – Это наш первый опыт совместного выезда на отдых. Мы получаем достаточную помощь от государства, в частности от центра «Ульба» к нам приходит помощница, при необходимости, нам помогают добираться до медицинских учреждений, также мы получаем весь комплекс медицинских и реабилитационных услуг.

На открытии первого сезона побывал заместитель акима области Дархан Сапанов. Пожелав ребятам набраться сил, весело и с пользой провести время, он отметил, что в регионе огромное внимание уделяется вопросам воспитания подрастающего поколения, поддержке семей, где воспитываются дети с особыми потребностями.

Летний эколого-оздоровительный лагерь «Лето без границ» будет работать до начала октября, и по завершению проекта в ОФ «Антарес-А» обещают провести анализ и, исходя из накопленного опыта, поднять в будущем вопрос об организации не только летнего, но и в целом отдыха детей с особыми потребностями в течение года.