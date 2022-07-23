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    2654 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

    23 Июля 2022, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в городе Нур-Султане – 797,

    городе Алматы – 804,

    городе Шымкенте – 115,

    Акмолинской области – 70,

    Актюбинской области – 36,

    Алматинской области – 74,

    Жетысуской области - 126,

    Атырауской области – 46,

    ВКО – 17,

    Абайской области - 30,

    Жамбылской области – 78,

    ЗКО – 48,

    Карагандинской области – 212,

    Улытауской области - 3,

    Костанайской области – 36,

    Кызылординской области – 52,

    Мангистауской области – 33,

    Павлодарской области – 35,

    СКО – 20,

    Туркестанской области – 22.

    Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК
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