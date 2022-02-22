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    265 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности - АДГС РК

    22 Февраля 2022, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в сфере государственной службы к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц, а к административной ответственности - 99 специалистов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В центре внимания - организация контроля в сфере государственной службы. Координация деятельности по профилактике этических правонарушений, осуществление соблюдения законодательства и Этического кодекса постоянно проводится нашим агентством. В прошлом году проведено 720 проверок, выявлены нарушения в сфере государственной службы», - сказал во время расширенного заседания коллегии Агентства Дархан Жазыкбаев.

    По его словам, в государственных органах постоянно проводится совет по этике.

    «За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 265 должностных лиц. Кроме того, возбуждено 107 административных дел, в результате к административной ответственности привлечено 99 специалистов. По итогам данного мероприятия в бюджет поступило 3 млн тенге. В целях профилактики нарушений служебной этики среди государственных служащих проведено 176 заседаний и советов по этике», - проинформировал Дархан Жазыкбаев.

    Глава Агентства также напомнил, что для повышения доверия населения к государственным служащим необходимо уделить особое внимание проведению приема граждан.

    Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал стоящие перед Агентством по делам государственной службы задачи.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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