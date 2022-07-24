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    2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

    24 Июля 2022, 08:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса. ⠀

    В городе Нур-Султане – 808,

    в городе Алматы – 810,

    в городе Шымкенте – 102,

    в Акмолинской области – 73,

    в Актюбинской области – 26,

    в Алматинской области – 81,

    в Жетысуской области - 64,

    в Атырауской области – 56,

    в ВКО – 3,

    в Абайской области - 34,

    в Жамбылской области – 85,

    в ЗКО – 45,

    в Карагандинской области – 212,

    в Улытауской области - 44,

    в Костанайской области – 41,

    в Кызылординской области – 60,

    в Мангистауской области – 30,

    в Павлодарской области – 31,

    в СКО – 25,

    в Туркестанской области – 19.

    Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК
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