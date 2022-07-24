2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса. ⠀

В городе Нур-Султане – 808,

в городе Алматы – 810,

в городе Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 73,

в Актюбинской области – 26,

в Алматинской области – 81,

в Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области – 85,

в ЗКО – 45,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области - 44,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 60,

в Мангистауской области – 30,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая.



