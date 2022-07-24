2649 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса. ⠀
В городе Нур-Султане – 808,
в городе Алматы – 810,
в городе Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 73,
в Актюбинской области – 26,
в Алматинской области – 81,
в Жетысуской области - 64,
в Атырауской области – 56,
в ВКО – 3,
в Абайской области - 34,
в Жамбылской области – 85,
в ЗКО – 45,
в Карагандинской области – 212,
в Улытауской области - 44,
в Костанайской области – 41,
в Кызылординской области – 60,
в Мангистауской области – 30,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая.