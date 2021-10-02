2637 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2637 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 150,

город Алматы - 528,

город Шымкент - 190,

Акмолинская область - 165,

Актюбинская область - 171,

Алматинская область - 317,

Атырауская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 355,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 138,

Костанайская область - 118,

Кызылординская область - 42,

Мангистауская область - 73,

Павлодарская область - 82,

Северо-Казахстанская область - 55,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 826090.