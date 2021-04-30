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    08:16, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    2626 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 396,

    город Алматы - 822,

    город Шымкент - 101,

    Акмолинская область - 111,

    Актюбинская область - 196,

    Алматинская область - 329,

    Атырауская область - 80,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 113,

    Карагандинская область - 179,

    Костанайская область - 17,

    Кызылординская область - 53,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 74,

    Северо-Казахстанская область - 28,

    Туркестанская область - 23.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 273 915.


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