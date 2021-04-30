2626 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 396,

город Алматы - 822,

город Шымкент - 101,

Акмолинская область - 111,

Актюбинская область - 196,

Алматинская область - 329,

Атырауская область - 80,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 179,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 53,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 74,

Северо-Казахстанская область - 28,

Туркестанская область - 23.

Итого выздоровевших в Казахстане – 273 915.