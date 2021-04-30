08:16, 30 Апрель 2021 | GMT +6
2626 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 396,
город Алматы - 822,
город Шымкент - 101,
Акмолинская область - 111,
Актюбинская область - 196,
Алматинская область - 329,
Атырауская область - 80,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 179,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 53,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане – 273 915.