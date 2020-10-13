Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    260 тысяч тонн зерна собрали в ЗКО

    13 Октября 2020, 11:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В текущем году аграрии собрали на 18 тысяч тонн зерна больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составила 11,4 центнера с гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в управлении сельского хозяйства области, зерновой клин в этом году составил 230 тысяч гектаров. Работы на полях региона продолжались в условиях режима ЧП и карантина. Кроме того, в этом году выросли цены на зерно.

    «С полей уже убрано 61% масличных культур. Получено 38,5 тонн маслосемян. Также подходит к концу уборка овощей и картофеля. Собрано 52 тысячи тонн картофеля и 142 тысячи тонн овощей. С запуском нового тепличного комплекса на площади в 5,5 гектаров планируется собирать до 3 тысяч тонн овощей в год. Это позволит покрыть потребность в томатах и огурцах на внутреннем рынке. Кроме того, это положительно скажется на стоимости овощей в зимний период», – сказал руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Исимов.

    Озимыми культурами в регионе засеяно уже 94 тысячи гектаров. В управлении сельского хозяйства области также отметили, что в этом году аграрии Казахстана с площади в 16 миллионов гектаров собрали более 20 миллионов тонн зерна. Это на 5 миллионов тонн больше уровня 2019 года.

    Во всех районах Западно-Казахстанской области уже завершен посев озимых. К примеру, в Таскалинском районе общая посевная площадь зерновых культур составила 37,3 тысячи гектаров. В том числе, озимые культуры – 3,80 тысяч гектаров, из них ржи – 1,12 тысяч гектаров, пшеницы белой – 2,68 тысяч гектаров. Яровые зерновые культуры составляют 12,4 тысяч гектаров.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Урожай Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 1 млн тенге ежегодно выделяет ТОО «Акселеу» в СКО для сельской школы
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане