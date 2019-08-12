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    260 млн тенге выделил акимат Алматы на школьную форму нуждающимся детям

    12 Августа 2019, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 260 млн тенге выделил акимат Алматы на приобретение школьной формы детям из малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всех организациях образования идет подготовка к началу нового учебного года. На сегодняшний день в сети управления образования 204 общеобразовательных учебных заведения. Мы ожидаем в этом году 258 тысяч учащихся, которые придут в наши школы. Помимо общего контингента, во всех школах обучаются дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, которым требуется помощь в подготовке к школе. Мы заявляли, что по поручению акима Алматы, акимат выделил денежные средства на приобретение школьной формы детям из малообеспеченных, многодетных семей. Из этой категории в наши школы зачислены порядка 16 тысяч детей. Для приобретения школьной формы акиматом Алматы было выделено 260 млн тенге», - сказала на брифинге руководитель управления образования Алматы Гульнар Ходжабергенова.

    Она отметила, что активно идет республиканская акция «Дорога в школу», в этом году она стартовала на месяц раньше. На сегодня помимо той суммы, которая была выделена акиматом Алматы, было привлечено порядка 15 млн тенге внебюджетных средств от бизнесменов, активистов и неравнодушных граждан.

    «На эти средства были куплены: одежда, школьная форма, обувь, спортивная одежда, а также учебные принадлежности, но акция будет продолжаться до конца сентября. Цель акции – в первую очередь, выявление детей, неохваченных обучением, уклоняющихся от обучения, и, во-вторых, обеспечение их всем необходимым, чтобы собрать ребенка в школу», - подытожила спикер.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Образование Благотворительность Акимат
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