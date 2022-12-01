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    260 человек наказали за попрошайничество транспортные полицейские

    1 Декабря 2022, 22:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года 260 человек наказали за попрошайничество транспортные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях предупреждения и пресечения фактов приставания в общественных местах подразделениями департамента полиции на транспорте на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Мадияр Айтуганов.

    По его словам, на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны с начала года выявлено 1,6 тысячи фактов административных правонарушений за приставание в общественных местах, из которых за приставание с целью предоставления услуг частного извоза – 345, покупки, обмена или приобретения вещей – 627, предоставление иных услуг – 680.

    «Также было выявлено и привлечено к административной ответственности 260 лиц, занимающихся попрошайничеством. Со всеми были проведены беседы с установлением анкетных данных для дальнейшего направления информации в центры занятости для оказания им социально-правовой помощи и возможного трудоустройства. 84 правонарушителя помещены в приемник-распределитель, 51 подросток помещен в центры адаптации несовершеннолетних», – отметил он.

    «По ч.1 ст.449 КоАП РК «Приставания в общественных местах» влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти МРП. Если гражданин совершил правонарушение повторно, в течение года после наложения административного взыскания, то он привлекается к административному аресту влоть до 5 суток. В случае, если задержан иностранный гражданин или лицо без гражданства, тогда помимо штрафа и ареста до 5 суток, ему грозит еще и выдворение за пределы страны», - напомнили в ДП.

    Фото: polisia.kz
    Транспорт МВД РК
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