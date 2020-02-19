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260 человек числятся как без определенного места жительства в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские усилили контроль за лицами без определенного места жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, рейды прошли по возможным местам скопления бродяг – подвалы, теплотрассы, колодцы. За два дня в полицию доставили 216 человек. Каждого проверили по криминалистическим, оперативно-справочным и другим учетам, фотографировали, проводили беседы.
По словам начальника управления криминальной полиции Петра Климова, на учете в департаменте полиции как лица без определенного места жительства состоит 260 человек, из которых 116 в Петропавловске.
«На окраине Рабочего поселка Петропавловска продолжает работать отделение ночного пребывания при центре социальной адаптации. Полицейские каждый вечер доставляют туда 10-15 бездомных. Задача стражей правопорядка, сотрудников центра социальной адаптации и волонтеров – не допустить факты обморожения и несчастных случаев», - рассказали в пресс-службе.
В целях предупреждения преступлений, правонарушений, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения рейды по выявлению бродяг проводят ежедневно.
Буквально недавно среди бездомных полицейские обнаружили двух преступников.
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