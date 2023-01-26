26 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1948) родилась КЕНЖЕГУЛОВА Нарбинь - первая и единственная женщина-писатель-фантаст в казахской литературе, переводчик, член Союза писателей Казахстана.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: работала заведующей отделом журнала «Сельское хозяйство», ведущим специалистом Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли КазССР.

Автор фантастических произведений «Мойылқара», «Қиын шешім», «Жерұйыққа саяхат», «Қызыл сәуле», романа «Тысяча одна ночь и тысяча один день» и других. Перевела произведения казахских писателей на русский язык. Автор двух десятков книг, в том числе сборника фантастики «Три дня под небом добра» (1986). Член СП Казахстана, президент Ассоциации писателей-фантастов Казахстана. На русском опубликованы рассказ «Взрыв сверхновой» (1987), три рассказа в «Антологии современной казахстанской НФ» (2012), повесть «Затерянный аул» (2013).

62 года назад (1961) родился МАКЕЖАНОВ Султанбек Алмасбекович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Джамбульской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Международную академию труда (2004).

Трудовая деятельность: дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983); инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985); секретарь комитета комсомола Алма-Атинской железной дороги (1985-1986); инструктор, заведующий отделом Советского райкома ЛКСМК (1986-1989); заведующий НТТМ Алма-Атинского горкома ЛКСМК (1989-1990); инженер МЖК «Интернационалист» (1990); заместитель председателя МП «Халык казнасы» (1990-1991); заместитель председателя совета Фонда социальной защиты молодежи «Жастар» (1991-1992); директор ТОО «Саян» (1992-1993); заместитель председателя правления АО «Астана-Холдинг банк» (1993); вице-президент корпорации «Казахинвест» (1993-1998); начальник отдела СП «Аэлита» (1998-2001); директор ТОО «Сириус» СП «Аэлита» (2001-2002); помощник акима Мангистауской области (06.2002-12.2002); руководитель аппарата акима Мангистауской области (2002-2004); заместитель акима Мангистауской области (2004-2005); заместитель руководителя аппарата акима Алматы (2005-2006); директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы (2006-2008); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы (2008-2010); аким Медеуского района Алматы (2010-2016); заместитель акима Алматы (2016-2019); аким Медеуского района Алматы (2019-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2016).

61 год назад (1962) родился МЫНБАЙ Дархан Камзабекулы - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, журналист (1985); Шымкентский университет, экономист (2006).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1978); редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ (1985-1990); старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1994); главный редактор республиканской газеты «Оркен-Горизонт» (1994-1996); вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-1997); заместитель акима Южно-Казахстанской области (1997-2002); начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области (2002-2004); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2004-2006); заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики (2006-2008); директор Национального музея РК (2013-2017); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК (2017-2018); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2018-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию (2021-2023).

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2017); медалями «Астана» (1998), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).



