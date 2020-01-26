26 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948) родилась- первая и единственная женщина-писатель-фантаст в казахской литературе, переводчик, член Союза писателей Казахстана.

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет.

Работала заведующей отделом журнала «Сельское хозяйство», ведущим специалистом Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли КазССР. Автор фантастических произведений «Мойылқара», «Қиын шешім», «Жерұйыққа саяхат», «Қызыл сәуле», романа «Тысяча одна ночь и тысяча один день» и других. Перевела произведения казахских писателей на русский язык.

Автор двух десятков книг, в том числе сборника фантастики «Три дня под небом добра» (1986). Член СП Казахстана, президент Ассоциации писателей-фантастов Казахстана. На русском опубликованы рассказ «Взрыв сверхновой» (1987), три рассказа в «Антологии современной казахстанской НФ» (2012), повесть «Затерянный аул» (2013).

назад (1956) родился- генеральный директор Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил химический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: прошел все ступени профессионального роста от старшего лаборанта, инженера, младшего, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, отделом химико-металлургического института АН КазССР (1976-1993), заведующего кафедрой аналитической химии Карагандинского государственного университета до первого заместителя генерального директора (1985-1987).

Награжден орденом «Құрмет» (2000); золотой медалью Первого Президента Республики Казахстан (2011), медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); нагрудными знаками «Изобретатель СССР» (1980), «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2001). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования (2001), лауреат премии «Тарлан» (2003), премии имени Е.А. Букетова (2005), премии и золотой медали имени академика У.А. Джолдасбекова (2011).

назад (1961) родился- аким Медеуского района города Алматы.

Родился в Жамбылской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Международную академию труда (2004).

Трудовая деятельность: дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983); инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985); секретарь комитета комсомола Алма-Атинской железной дороги (1985-1986); инструктор, заведующий отделом Советского райкома ЛКСМК (1986-1989); заведующий НТТМ Алма-Атинского горкома ЛКСМК (1989-1990); инженер МЖК «Интернационалист» (1990); заместитель председателя МП «Халык казнасы» (1990-1991); заместитель председателя совета Фонда социальной защиты молодежи «Жастар» (1991-1992); директор ТОО «Саян» (1992-1993); заместитель председателя правления АО «Астана-Холдинг банк» (1993); вице-президент корпорации «Казахинвест» (1993-1998); начальник отдела СП «Аэлита» (1998-2001); директор ТОО «Сириус» СП «Аэлита» (2001-2002); помощник акима Мангистауской области (06.2002-12.2002); руководитель аппарата акима Мангистауской области (2002-2004); заместитель акима Мангистауской области (2004-2005); заместитель руководителя аппарата акима г. Алматы (2005-2006); директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2006-2008); начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы (2008-2010); аким Медеуского района г. Алматы (2010-2016); заместитель акима г. Алматы (2016-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

назад (1962) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, журналист (1985); Шымкентский университет, экономист (2006).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1978); редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ (1985-1990); старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1994); главный редактор республиканской газеты «Оркен-Горизонт» (1994-1996); вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-1997); заместитель акима Южно-Казахстанской области (1997-2002); начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области (2002-2004); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2004-2006); заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики (2006-2008); директор Национального музея РК (2013-2017); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2009), «Парасат» (2017); медалями «Астана» (1998), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

назад (1978) родился- президент Университета имени Сулеймана Демиреля.

Родился в г. Кокшетау. Окончил Кокшетауский государственный университет, факультет иностранных языков (1998); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, бизнес-администрирование для управленческих кадров (2008).

Трудовая деятельность: генеральный директор Казахстанской ассоциации предпринимателей «КАЗКА» (2006-2013); директор Палаты предпринимателей г. Астана НПП РК «Атамекен» (2013-2015); председатель правления Внешнеторговой палаты РК (2015-2016); председатель Совета руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ (2015-2016).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.

назад (1981) родился- заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, магистр юриспруденции (2003); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», бакалавр финансов (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист аппарата акима Карагандинской области (2003-2005); главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Карагандинской области (2005-2006); главный специалист, начальник отдела контроля за деятельностью религиозных объединений Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (2006-2007); эксперт, главный эксперт, консультант, заведующий сектором секретариата Совета Безопасности РК (2007-2014); заместитель председателя Агентства РК по делам религий (01.2014-08.2014); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности (2014-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2012).