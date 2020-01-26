26 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день экологического образования

Вопрос экологического образования в современном мире стоит настолько остро, что Всемирный день экологического образования отмечают несколько раз в году. Всемирный конгресс по экологическому образованию инициировал празднование 14 октября, но многие другие экологические организации отмечают этот день 26 января.

Главным толчком к развитию экологического образования считается Стокгольмская декларация, принятая во время конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды 1972 года. На конференции впервые обсуждалась концепция устойчивого развития, а в декларации были перечислены 26 принципов сохранения окружающей среды, которыми руководствуются по сегодняшний день.

Международный день таможенника

Профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты отмечается во всем мире ежегодно. Официально учрежден Всемирной таможенной организацией. Дата связана с первой сессией Совета таможенного сотрудничества в Брюсселе 26 января 1953 года с участием 17 европейских стран. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.

Международный день без Интернета

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов. Отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника - полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной Сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться с другими людьми исключительно вживую или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с Интернетом).

Всемирный день помощи больным проказой

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье января, начиная с 1954 года. Он посвящен распространению информации о болезни Хансена, больше известной как лепра или проказа (хотя последнее название считается устаревшим).

СОБЫТИЯ

В 1981 году состоялось официальное открытие нового здания Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова, возведенного архитекторами Орысбаем Баймурзаевым, Арыстаном Кайнарбаевым и Маратом Жаксылыковым (авторы проекта удостоены Государственной премии Казахстана за 1982 год).

В 1992 году в Москве состоялся обмен письмами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Японией.

Основополагающими в двусторонних отношениях явились визиты в Японию Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 6-9 апреля 1994 года и 5-8 декабря 1999 года. В рамках первого визита было подписано Совместное заявление, и состоялся обмен нотами о признании договоров и соглашений между СССР и Японией. Во время второго визита Главы государства было подписано Совместное заявление о дружбе, партнерстве и сотрудничестве.

В 1996 году Республика Казахстан подала в секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) официальное заявление о вступлении в эту организацию. В феврале того же года Казахстану присвоен статус страны-наблюдателя в ВТО. Одновременно с этим была создана Рабочая группа по вступлению Казахстана в ВТО, в состав которой вошли 39 стран - основные торговые партнеры республики (США, ЕС, Канада, Япония, Австралия, Швейцария, Китай, Республика Корея и другие).

Республика Казахстан завершила переговоры об условиях членства в ВТО и стала 162-м членом этой организации 30 ноября 2015 года. На данный момент в ВТО состоят 164 государства мира.

В 2010 году в Саудовской Аравии на проходящем Всемирном детском форуме послом мира стал жамбылский школьник Богдан Загрибельный.

Богдан - единственный представитель Республики Казахстан на престижном детском форуме, где участники в возрасте от 11 до 14 лет обсуждают проблемы образования в области искусства. Приглашение Богдан Загрибельный получил, как и другие участники из Индонезии, Сингапура, Малайзии, Соединенных Штатов Америки и других стран, лично от короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза.

В 2013 году в германском городе Бохум в Немецком музее горного дела состоялось официальное открытие специализированной выставки под названием «Неизвестный Казахстан - археология в центре Евразии». На выставке площадью 850 квадратных метров были представлены более 1000 оригинальных экспонатов из Казахстана с 6-тысячелетней историей, которые наглядно представляли культурное богатство страны.

В 2014 году восемь ведущих вузов страны объединили свои усилия для создания Консорциума ректоров. С созданием консорциума его уполномоченные представители смогут осуществлять консультации и давать рекомендации министерству в отношении внедрения автономии вузов, продвижения научных исследований, модернизации и интернационализации высшего образования, в частности, в отношении реализации Болонского процесса.

В число вузов-учредителей вошли крупные учебные заведения республики: Евразийский национальный университет имени Гумилева, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстанско-Британский технический университет, Международная академия бизнеса, Назарбаев Университет и университет КИМЭП.

В 2015 году согласно Всемирному индекс-рейтингу аналитических центров за 2014 год, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан вошел в тройку ведущих «мозговых» центров Кавказа, Центральной и Южной Азии.

В 2016 году в турецком городе Стамбуле в историческом здании Республиканской галереи художественного искусства, расположенном на площади Таксим, была проведена церемония открытия выставки картин ведущих казахстанских художников под названием «Современное искусство Казахстана».

Ценителям искусства были представлены современные многожанровые и многоплановые коллекции Казахстана, отражающие различные направления изобразительного искусства, в том числе живопись, графику, скульптуру и гобелен.

В 2018 году в Шымкенте открылось почетное консульство Республики Литва. Почетным консулом Литвы в Шымкенте назначен Мамадияр Кадырбеков.

Цель открытия дипломатического представительства - улучшение двусторонних деловых связей и развитие экономического и культурного сотрудничества.

В 2018 году в Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась презентация сборника переводов произведений великого казахского поэта и просветителя Абая «Домбра моя не ведает покоя».

Автор книги Юрий Щербаков давно и плодотворно занимается литературными переводами казахских поэтов. Он лауреат первого международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна», многих других международных и всероссийских литературных премий и конкурсов.