26 сотрудников ДЧС Алматы приняли присягу в честь памяти погибших пожарных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 26 молодых сотрудников Департамента по ЧС города Алматы приняли присягу в честь памяти погибших 20 мая 1989 года пожарных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

32 года назад, 20 мая 1989 года в 19:30 Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа. Десятки жертв, сожженные дома, уничтоженная техника.

На подъездных путях железнодорожной станции «Алматы-2» столкнулись два маневровых тепловоза, один из которых вел за собой цистерны, от удара была повреждена одна из 6 цистерн с газом, в результате столкновение возник пожар, огненный с газовый факел нагревал вторую цистерну. От перегрева второй цистерны произошел мощный взрыв газа. Трехсотметровый огненный шар накрыл всех, кто находился поблизости.

Благодаря личному героизму и мужеству, пожарные, несмотря на потери среди личного состава, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места события, а также спасти жизнь многих граждан нашего города. Самоотверженность пожарных, их стойкость, мужество и профессионализм победили огонь.

В 22:20 пожар был локализован, а в 1:45 21 мая огненная стихия была покорена полностью. Диспетчер центрального пункта пожарной связи сделал последнюю запись. Несколько часов шел этот смертельный бой. Люди выиграли его, но понесли тяжелые потери.

Дорогой ценой далась это победа – 9 пожарных погибло в результате полученных ожогов не совместимых с жизнью. Они исполнили свой профессиональный долг до конца.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара они были награждены Орденом Красной Звезды – посмертно:

Ильшат Сафаргалиев,

Расул Касымов,

Сеиль Алимтаев,

Ислам Абдранов,

Фрид Шарипов,

Куралхан Аккулов,

Еркин Искаков,

Владимир Никуленко,

Михаил Маликов.

По сложившейся традиции, в Департаменте по ЧС г. Алматы ежегодно 20 мая в честь памяти погибших пожарных в торжественной обстановке принимает присягу молодое пополнение пожарных-спасателей.

В этом году, с соблюдением карантинных мер, к присяге приведено 26 молодых сотрудников Алматинского гарнизона.

Торжественную церемонию открыл начальник Департамента по ЧС г. Алматы Руслан Касыбаев. С напутственной речью выступил ветеран противопожарной службы Якупов Ильяс Хисмятович. Поздравительная речь была адресована молодым сотрудникам, вступившим в ряды гражданской защиты. Память погибших почтили минутой молчания.

В мероприятии проведено с учетом противоэпидемиологических мер, приняли участие участники тушения пожара, ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

Подвиг, который они совершили для всех пожарных-спасателей навсегда останется примером беззаветного служения своему делу Алматинского гарнизона.