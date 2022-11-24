Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

26 смертей из-за лихорадки денге зарегистрировали в Судане

24 Ноября 2022, 12:07
26 смертей из-за лихорадки денге зарегистрировали в Судане

ХАРТУМ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Органы здравоохранения Судана в среду объявили о 26 случаях смерти в результате вспышки лихорадки денге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Глава управления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и эпидемическому контролю Министерства здравоохранения Судана Монтасир Мохаммед Осман заявил, что в девяти штатах было зарегистрировано 26 смертей, 462 подтвержденных случая и 3439 предполагаемых случаев лихорадки денге.

Большинство заболевших обнаружено в Северном Кордофане, Западном Кордофане и Северном Дарфуре.

Министерство приняло необходимые меры, включая отправку команд на места для борьбы с переносчиком болезни в штатах, а также обеспечение людей лекарствами и донорской кровью, осуществление ежедневного мониторинга и расследования, создание контактного номера для передачи сообщений об инфекциях и предполагаемых случаях, добавил он.

В ООН сообщили, что с октября в Судане было зарегистрировано 1068 случаев лихорадки денге.


Фото: reuters.com
Теги:
Новости по теме
Великобритания может отменить ограничения на жидкости в ручной клади
Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году
Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Читайте также
Великобритания может отменить ограничения на жидкости в ручной клади
Джо Байден в День благодарения обсудит с семьей планы на переизбрание
Китай зафиксировал рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Бывшего вице-президента США допросят по делу захвата Капитолия
Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году
Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Два взрыва произошло на въезде в Иерусалим
Потенциальные кандидаты в президенты США от Демократической партии в 2024 году
Новости партнеров
Популярное
1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
2 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
3 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме
4 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
5 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК

Лента новостей