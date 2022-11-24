26 смертей из-за лихорадки денге зарегистрировали в Судане

24 Ноября 2022, 12:07

ХАРТУМ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Органы здравоохранения Судана в среду объявили о 26 случаях смерти в результате вспышки лихорадки денге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Глава управления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и эпидемическому контролю Министерства здравоохранения Судана Монтасир Мохаммед Осман заявил, что в девяти штатах было зарегистрировано 26 смертей, 462 подтвержденных случая и 3439 предполагаемых случаев лихорадки денге.

Большинство заболевших обнаружено в Северном Кордофане, Западном Кордофане и Северном Дарфуре.

Министерство приняло необходимые меры, включая отправку команд на места для борьбы с переносчиком болезни в штатах, а также обеспечение людей лекарствами и донорской кровью, осуществление ежедневного мониторинга и расследования, создание контактного номера для передачи сообщений об инфекциях и предполагаемых случаях, добавил он.

В ООН сообщили, что с октября в Судане было зарегистрировано 1068 случаев лихорадки денге.

Фото: reuters.com