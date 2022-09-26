26 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

114 лет назад (1908-1965) родился ЖАРОКОВ Таир - казахский и советский поэт, переводчик русской литературы.

Уроженец западного Казахстана. Учился в Оренбургском Казахском народно-просветительском институте. Окончил Казахский педагогический институт (Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Ленинградского института литературы, истории и философии.

Трудовая деятельность: секретарь Союза писателей Казахстана (1932-1933); редактор Казгослитиздата (1933-1934); заместитель редактора газеты «Қазақ әдебиеті» (1936-1938); с 1946 года работал на ответственных должностях в правлении Союза писателей Казахстана и Казгослитиздате (совр. издательство «Жазушы»).

Первый сборник стихов «Жұлдыз жарығы» («Сияние звезд») вышел в 1932 году. Изданы книги «Нефстан», «Мотор жыры» («Песнь мотора»), «Күн тіл қатты» («Солнце заговорило»), «Мұз тұтқыны» («Пленники льда»), «Тасқын» («Поток»). В ранней поэзии Т. Жарокова преобладали лирические стихи. В дальнейшем главное место отведено гражданскому пафосу, социальным и философским мотивам. В основе поэмы «Күн тіл қатты» - подвиг летчиков, совершивших полет в стратосферу на высоте 22 тыс. метров и установивших мировой того времени рекорд. Мужество человека в борьбе с селем, обрушившимся на Алматы в 1921 году, показано в поэме «Тасқын». Стойкость народа в годы Великой Отечественной войны отражена в поэмах «Нарын», «Песнь о Зое». Казахстанской Магнитке в городе Темиртау посвящена поэма «Қырда туған құрыш». Он проявил себя новатором, расширил диапазон тем и форм казахской поэзии, способствовал обновлению казахского стихосложения. Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», «Домик в Коломне», «Граф Нулин», «Зимний вечер»; М. Лермонтова «Черкесы», «Преступник», а также ряд произведений Ш. Руставели, Т. Шевченко, Н. Некрасова, В. Маяковского, М. Алигер, А. Суркова.

Награжден двумя орденами Красного знамени, орденом «Знак Почета».

65 лет назад (1957) родился АХМЕТОВ Канат Мугинович - казахский тромбонист, композитор и музыкальный педагог; заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в Караганде. Окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1981).

Трудовая деятельность: артист оркестра Московского объединения музыкальных ансамблей (1978-1979); артист оркестра Московского государственного цирка (1979-1982); преподаватель (1982-1984); старший преподаватель (с 1984 года); и.о. доцента кафедры духовых и ударных инструментов Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (1990); главный дирижер - художественный руководитель Государственного духового оркестра РК (1990-1996); старший военный дирижер - художественный руководитель Центрального военного оркестра Министерства обороны РК (с 1996 года); главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны (с 2009 года).

Преподаватель оперно-симфонического дирижирования; автор маршей для духового оркестра, «Winds of Kazakhstan», пьес для тромбона; статей в журналах, газетах.

Награжден орденом Петра Великого II степени (2007), медалью «ҚР Қарулы күштеріне 10 жыл». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1998).

45 лет назад (1977) родился КОЖАЕВ Шалкар Мукашович - заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международная журналистика; Казахский инновационный гуманитарно-правовой университет, бизнес-администрирование.

Трудовая деятельность: журналист местного телеканала в Семипалатинске; корреспондент РТРК «Казахстан-Семипалатинск», ВКО (2005-2011); корреспондент телеканала «Евразия» (2011-2012); продюсер, главный редактор новостной службы, главный редактор канала «Хабар» (2012-2017); шеф-редактор телеканала «Хабар 24» (2017-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.