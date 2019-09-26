26 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА

назад (1905-1975) родилсяказахский краевед, отличник просвещения Казахской ССР, заслуженный учитель Казахстана.

Уроженец Каратобинского района Западно-казахстанской области. Окончил Алматинское педагогическое училище, Уральский педагогический институт.

Учительствовал в родном ауле. Издавался в районных, республиканских газетах со статьями о истории края, делился с читателями своими материалами по устному народному творчеству. В 1954 году на прошедшем в Алматы республиканском педагогическом чтении его доклад «8-10 кластарда көркем әдебиет шығармаларын талдау» был отмечен призом 1-степени. Наряду с этим писал стихи, художественные рассказы, литературную критику.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями.





111 лет назад (1908-1965) родилсяпоэт. Участник Великой Отечественной войны. Уроженец Западно-Казахстанской области. Учился в Оренбургском Казахском народно-просветительском институте. Окончил Казахский педагогический институт (совр. Казахский национальный педагогический университет имени Абая), аспирантуру Ленинградского Института литературы, истории и философии. В 1932-1933 годы - секретарь Союза писателей Казахстана. В 1933-1934 годы - редактор Казгослитиздата. В 1936-1938 годы - заместитель редактора газеты «Қазақ әдебиеті». С 1946 года работал на ответственных должностях в правлении Союза писателей Казахстана и Казгослитиздате (совр. издательство «Жазушы».

Первый сборник стихов «Жұлдыз жарығы» («Сияние звезд») вышел в 1932 году. Изданы книги «Нефстан», «Мотор жыры» («Песнь мотора»), «Күн тіл қатты» («Солнце заговорило»), «Мұз тұтқыны» («Пленники льда»), «Тасқын» («Поток») и др. В ранней поэзии Т.Жарокова преобладали лирические стихи. В дальнейшем главное место отведено гражданскому пафосу, социальным и философским мотивам. В основе поэмы «Күн тіл қатты» - подвиг летчиков, совершивших полет в стратосферу на высоте 22 тыс. метров и установивших мировой того времени рекорд. Мужество человека в борьбе с селем, обрушившимся на Алматы в 1921 году, показано в поэме «Тасқын». Стойкость народа в годы Великой Отечественной войны отражена в поэмах «Нарын», «Песнь о Зое». Казахстанской магнитке в городе Темиртау посвящена поэма «Қырда туған құрыш». Он проявил себя новатором, расширил диапазон тем и форм казахской поэзии, способствовал обновлению казахского стихосложения. Перевел на казахский язык произведения А.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», «Домик в Коломне», «Граф Нулин», «Зимний вечер»; М.Лермонтова «Черкесы», «Преступник», а также ряд произведений Ш.Руставели, Т.Шевченко, Н.Некрасова, В.Маяковского, М.Алигер, А.Суркова.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета».





назад (1957) родился- казахский тромбонист, композитор и музыкальный педагог; заслуженный деятель искусств Казахстана. Родился в г.Караганде. Окончил оркестровый факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1981), солист оркестра, преподаватель оперно-симфонического дирижирования. Автор маршей для духового оркестра, «Winds of Kazakhstan», пьес для тромбона; статей в журналах, газетах.

Трудовая деятельность: артист оркестра Московского объединения музыкальных ансамблей (1978-1979); артист оркестра Московского государственного цирка (1979-1982); преподаватель (1982-1984); старший преподаватель (с 1984 года); и.о. доцента кафедры духовых и ударных инструментов Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1990); главный дирижер - художественный руководитель Государственного духового оркестра РК (1990-1996); старший военный дирижер - художественный руководитель Центрального военного оркестра Министерства обороны РК (с 1996 года); главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии г.Астаны (с 2009 года).

Награжден орденом Петра Великого II степени (2007), медалью «ҚР Қарулы күштеріне 10 жыл». Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (1998).





назад (1958-2013) родилась- известная поэтесса, деятель культуры Республики Казахстан, лауреат фестиваля творческой молодежи «Жигер», член Союза писателей Казахстана. Уроженка Акмолинской области. Окончила Казахский государственный университет (совр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби). Трудовая деятельность: работала в Уалихановском, Зерендинском районных газетах, областной газете «Көкшетау правдасы», корреспондентом Костанайского областного радио, в Костанайской областной администрации, собственным корреспондентом республиканской газеты «Ана тілі» по Кокшетауской области, директором Костанайского областного филиала Союза писателей Казахстана и редактором областной газеты «Жас ұлан». Автор поэтических сборников «Жанары жәудір дүние», «Айдыным менің», «Ғашық жүрек», «Еңлік гүл», «Жыр тәңірі», «Тың тынысы», «Көңіл әуендері», «Арман қанатында», «Қарлығаш». Ее творческие вечера неоднократно проходили в Астане, Костанае, Торгае, она побывала в Кыргызстане, где тоже проживают поклонники ее творчества. Занимается переводами, в настоящее время переводит на казахский язык поэзию Анны Ахматовой.





назад (1981) родилсяаким Сарыагашского района Туркестанской области. Уроженец города Алматы.

Трудовой стаж: оперуполномоченный управления оперативной службы департамента внутренних дел города Алматы (2002-2005); специалист-инспектор отдельного батальона патрульной полиции департамента внутренних дел ЮКО, инспектор спецотряда быстрого реагирования отдельного батальона, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции управления криминальной полиции департамента внутренних дел Атырауской области (2005-2010); заместитель руководителя Балхаш-Алакольского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, руководитель Жайык-Каспийского департамента экологии (2010-2012); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО, руководитель управления координации занятости и соцпрограмм ЮКО (2012-2018); руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области (07.2018-08.2019).

На занимаемой должности с августа 2019 года.