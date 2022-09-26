26 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день здоровья окружающей среды

Отмечается с 2011 года. Инициатором праздника, который привлек бы внимание общественности к вопросам окружающей среды и ее состояния, выступила Международная федерация здоровья окружающей среды, которая занимается распространением информации об этой проблеме среди населения и поощряет взаимодействие стран в попытках улучшить состояние окружающей среды на планете в целом.

Всемирный день контрацепции

Впервые он отмечался в 2007 году по инициативе десяти международных организаций, связанных с проблемами планирования семьи.

Основная целевая аудитория этого международного дня - молодые люди, в том числе и несовершеннолетние. Информированность по вопросам контрацепции и репродуктивного здоровья позволит избежать не только внеплановых беременностей и часто следующих за ними абортов, но и распространения венерических заболеваний.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира - одна из основных целей ООН с момента ее основания в 1946 году, она была предметом первой резолюции Генассамблеи.

Европейский день языков

Отмечается начиная с 2002 года. Этот международный день был провозглашен Советом Европы 6 декабря 2001 года в рамках Европейского года языков и поддержан Европейским союзом.

Задача Европейского дня языков - привлечь внимание общественности к проблеме изучения и освоения различных языков с целью их сохранения. Кроме того, изучение языков повышает уровень межкультурного взаимопонимания, помогает глубже познакомиться с языковым и культурным разнообразием Европы.

СОБЫТИЯ

В 1997 году в целях планомерного снижения зависимости здравоохранения республики от импорта лекарственных препаратов, более полного использования собственных производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-технического потенциала и создания новых фармацевтических производств на базе современных технологий Указом Президента РК утверждена Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности.

В 2002 году состоялись торжества, посвященные 2000-летию одного из древнейших в Центральной Азии городов - Тараза. Многие объекты были отреставрированы: завершено строительство новой экспозиции «История древнего Тараза» и нового павильона «Каменные изваяния древнего Тараза». Посетив выдающиеся исторические памятники - мавзолеи Айша биби и Карахана, Н. Назарбаев отметил, что «20-вековой юбилей Тараза, где жили мудрецы, заложившие фундамент истории казахов, это торжество зрелости страны, показывающее глубокие корни и преемственность прошлого и настоящего древнего народа, сумевшего создать на степном раздолье высокую цивилизацию».

В 2003 году Алматинскому государственному университету имени Абая был присвоен статус национального. Алматинский государственный университет им. Абая с этого момента становится Национальным педагогическим университетом им. Абая.

В 2005 году в каталоге небесных тел «Рос Астро» звезде девятой величины в созвездии Девы присвоено имя «АНПЗ» - Атырауский нефтеперерабатывающий завод. По галактическим координатам она находится на расстоянии 281 светового года от Солнца. Международный номер - FE 095-259.

В 2011 году известный ученый из Кыргызстана Максут Сартбаев передал Всемирной ассоциации казахов семейные научные труды.

М. Сартбаев - не только известный ученый в области геологии и металлогении осадочных формаций Тянь-Шаня, но и один из первых авторов трудов о казахах в соседней стране. Его перу принадлежит книга «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII вв.) до наших дней, с интересом читаются полные биографические сведения о 106 представителях казахской интеллигенции в Кыргызстане.

В 2012 году кинокартина «Аңшы бала» производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова стала лучшим фильмом конкурса «КиноМалыШок» в рамках XXI Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2012», который прошел в Анапе.

В 2014 году юношеской академии клуба «Кайрат» присвоили имя живой легенды отечественного футбола Тимура Сегизбаева. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР и РК Тимур Сегизбаев пожелал в своем напутственном слове юным кайратовцам оставаться патриотами своей страны.

В 2015 году число посетителей казахстанского павильона на выставке «ЭКСПО-2015», которая проходила в Милане, Италии, составило более 8 миллионов. При этом из них около 9 тысяч персон являются особо важными. Среди них Нурсултан Назарбаев, князь Монако Альбер II, вице-премьер Китайской Народной Республики Ван Янг, казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда «Astana PRO Team», а также министры стран-участниц ЭКСПО-2015.

В 2021 году в Нур-Султане было завершено строительство конно-спортивного комплекса «Туристический маршрут» (конная тропа на территории Зеленого пояса), ставшего одним из самых привлекательных мест для жителей и гостей города.

«На территории объекта пять зон отдыха, автостоянка, модульные туалеты. Установлены камеры видеонаблюдения. Услуги конной прогулки по тропе предоставляются в течение всех двенадцати месяцев в году. Здесь посетителям предлагается также услуга по обучению верховой езде с конными прогулками на свежем воздухе на природе», - рассказал руководитель отдела управления охраны окружающей среды и природопользования акимата Кыдыр Жиенали.