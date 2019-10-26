+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Октября 2019 08:00
Поделиться:
26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме

26 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 25 октября. Календарь Казинформа «Даты. События» 24 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»


115 лет назад (1904-1989) родился ОНДАСЫНОВ Нуртас Дандибайулы - государственный и общественный деятель.

Уроженец Туркистанского района Южно-Казахстанской области.

В 1920-1926 гг. воспитывался в казахском школе-интернате в Ташкенте, учился в Туркистанском лесном техникуме. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

В 1926-1930 годах работал помощником лесника Кызылординского областного лесного хозяйства, статистом отдела водного хозяйства, младшим техником Таласской исследовательской партий в Жамбуле, техником отдела Шымкентского областного водного хозяйства. В 1931-1938 гг. - заведующий отделом Ташкенского ирригационного института, заместитель директора курсов по подготовке директоров совхоза, заместитель директора, директор Треста лесного хозяйства Казахстана, начальник управления Наркомзема Казахской ССР. В 1938 году - председатель Восточно-Казахстанского облисполкома. В 1938-1951 гг. - председатель Совнаркома Казахской ССР. В 1954-1962 гг. - заместитель председателя, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, председатель Гурьевского (Атырауского) облисполкома, 1-й секретарь обкома партии.

Уделял большое внимание подготовке национальных кадров. В 1946 году в связи с образованием Академии Наук Казахской ССР руководил организационными работами. С 1962 года занимался научной работой в Москве. Автор арабско-казахских, персидско-казахских толковых словарей.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Ленина. Имя Ондасынова присвоено ряду школ и улиц городов и аулов Южно-Казахстанской области.


65 лет назад (1954) родился БУЛЕГЕНОВ Ергали Булегенович - казахстанский государственный деятель, дипломат.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, историк (1984); Казахский химико-технологический институт, инженер-экономист (1994); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1998).

Трудовая деятельность: разнорабочий (1972); заместитель директора среднего профессионально-технического училища (1984-1986); инструктор, заместитель заведующего отделом Дзержинского райкома, заведующий отделом Энбекшиказахского райкома партии (1987-1989); секретарь партбюро, помощник директора Чимкентского химфармзавода (1989-1992); заместитель, первый заместитель главы Абайской районной администрации г. Шымкент (1992-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); советник департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Украине (2001-2005); директор департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (2008-2012); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству (2012-2017).


58 лет назад (1961) родился ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич - директор Центра экономического анализа «РАКУРС».

Родился в городе Алма-Ата. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1983), экономист-кибернетик; аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1986).

С 1987 года - младший научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР. С 1991 года - консультант, заведующий отделом Высшего экономического совета при Президенте РК. С 1992 года - заместитель председателя, председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики РК - первый заместитель министра экономики РК. С 1994 года - первый заместитель председателя Национального банка РК. С 1996 года - председатель Национального банка РК. С 1998 года - первый заместитель премьер-министра РК - председатель Государственного комитета РК по инвестициям. С января по октябрь 1999 года - заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК. С ноября 1999 года - президент Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «КЕGОC». С декабря 2000 года по ноябрь 2001 года - заместитель премьер-министра РК. С декабря 2001 года по сентябрь 2002 года - председатель совета Ассоциации финансистов РК. С января по июнь 2003 года - помощник Президента РК. С июня 2003 года по июль 2004 года - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

На занимаемой должности - с октября 2008 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003).


55 лет назад (1964) родился МАМЫТБЕКОВ Едил Куламкадырович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в г. Жамбыл. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, факультет прикладной математики - процессов управления (1987).

Трудовая деятельность: работа на преподавательской и административной должностях в Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1996); ответственный работник аппарата Правительства, канцелярии Премьер-Министра (1996-1998); главный эксперт организационно-контрольного отдела, главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа, главный инспектор управления экономической политики администрации Президента (1998-2007); заведующий отделом социально-экономического анализа администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2008-2009); заместитель ответственного секретаря комиссии Таможенного союза при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) (2009-2014); руководитель аппарата акима г. Астана (2014-2015); заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» г. Астана (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.


43 года назад (1976) родился АШУЕВ Айдын Жумабекович - председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1997).

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Акжол» (1995-1999); и.о. главного специалиста отдела демографической статистики управления социальной и демографической статистики Агентства Республики Казахстан по статистике (1999-2000); помощник председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2000-2001); начальник отдела социального анализа и конъюнктурных обследований департамента анализа и публикаций статистической информации Агентства Республики Казахстан по статистике (2001-2002); начальник отдела международного статистического сотрудничества управления координации и статистического инструментария департамента координации и статистического инструментария Агентства Республики Казахстан по статистике (2002-2003); и.о. советника председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (07.2003-08.2003); помощник председателя правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2003-2004); главный специалист (по продажам) департамента маркетинга и продаж АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2004-2005); директор департамента производственно-технической комплектации строительства, директор департамента комплектации строительства АО «MAG» (2005-2006); руководитель службы мониторинга и экспертизы контрафактной продукции РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (10.2006-11.2006); директор филиала «Центр патентно-правового консалтинга» РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (2006-2007); главный менеджер департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (02.2007-07.2007); директор департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); заместитель председателя правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009); заместитель генерального директора РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (05.2009-11.2009); директор РГП «Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике» (2009-2011);·заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2011-2014); заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ» (2016-2019); председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.


38 лет назад (1981) родился ТОКТАБАЕВ Тимур Серикович - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003); Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, финансист (2006); Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (2009).

Трудовая деятельность: служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2006); заместитель руководителя РЦГИ «Казгеоинформ» (2006); советник председателя Комитета геологии и недропользования (2006-2008); начальник управления, заместитель директора департамента прямых инвестиций в недропользование министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (2010-2011); заместитель директора департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2011-2013); директор департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, директор департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК (2013-2016); уполномоченный по этике Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2016-07.2016); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив