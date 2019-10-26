26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





115 лет назад (1904-1989) родился ОНДАСЫНОВ Нуртас Дандибайулы - государственный и общественный деятель.

Уроженец Туркистанского района Южно-Казахстанской области.

В 1920-1926 гг. воспитывался в казахском школе-интернате в Ташкенте, учился в Туркистанском лесном техникуме. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

В 1926-1930 годах работал помощником лесника Кызылординского областного лесного хозяйства, статистом отдела водного хозяйства, младшим техником Таласской исследовательской партий в Жамбуле, техником отдела Шымкентского областного водного хозяйства. В 1931-1938 гг. - заведующий отделом Ташкенского ирригационного института, заместитель директора курсов по подготовке директоров совхоза, заместитель директора, директор Треста лесного хозяйства Казахстана, начальник управления Наркомзема Казахской ССР. В 1938 году - председатель Восточно-Казахстанского облисполкома. В 1938-1951 гг. - председатель Совнаркома Казахской ССР. В 1954-1962 гг. - заместитель председателя, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, председатель Гурьевского (Атырауского) облисполкома, 1-й секретарь обкома партии.

Уделял большое внимание подготовке национальных кадров. В 1946 году в связи с образованием Академии Наук Казахской ССР руководил организационными работами. С 1962 года занимался научной работой в Москве. Автор арабско-казахских, персидско-казахских толковых словарей.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами Ленина. Имя Ондасынова присвоено ряду школ и улиц городов и аулов Южно-Казахстанской области.





65 лет назад (1954) родился БУЛЕГЕНОВ Ергали Булегенович - казахстанский государственный деятель, дипломат.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, историк (1984); Казахский химико-технологический институт, инженер-экономист (1994); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1998).

Трудовая деятельность: разнорабочий (1972); заместитель директора среднего профессионально-технического училища (1984-1986); инструктор, заместитель заведующего отделом Дзержинского райкома, заведующий отделом Энбекшиказахского райкома партии (1987-1989); секретарь партбюро, помощник директора Чимкентского химфармзавода (1989-1992); заместитель, первый заместитель главы Абайской районной администрации г. Шымкент (1992-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); советник департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Украине (2001-2005); директор департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (2008-2012); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству (2012-2017).





58 лет назад (1961) родился ЖАНДОСОВ Ораз Алиевич - директор Центра экономического анализа «РАКУРС».

Родился в городе Алма-Ата. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1983), экономист-кибернетик; аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1986).

С 1987 года - младший научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР. С 1991 года - консультант, заведующий отделом Высшего экономического совета при Президенте РК. С 1992 года - заместитель председателя, председатель Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики РК - первый заместитель министра экономики РК. С 1994 года - первый заместитель председателя Национального банка РК. С 1996 года - председатель Национального банка РК. С 1998 года - первый заместитель премьер-министра РК - председатель Государственного комитета РК по инвестициям. С января по октябрь 1999 года - заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК. С ноября 1999 года - президент Казахстанской компании по управлению электрическими сетями «КЕGОC». С декабря 2000 года по ноябрь 2001 года - заместитель премьер-министра РК. С декабря 2001 года по сентябрь 2002 года - председатель совета Ассоциации финансистов РК. С января по июнь 2003 года - помощник Президента РК. С июня 2003 года по июль 2004 года - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

На занимаемой должности - с октября 2008 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003).





55 лет назад (1964) родился МАМЫТБЕКОВ Едил Куламкадырович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в г. Жамбыл. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, факультет прикладной математики - процессов управления (1987).

Трудовая деятельность: работа на преподавательской и административной должностях в Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1991-1996); ответственный работник аппарата Правительства, канцелярии Премьер-Министра (1996-1998); главный эксперт организационно-контрольного отдела, главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа, главный инспектор управления экономической политики администрации Президента (1998-2007); заведующий отделом социально-экономического анализа администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2008-2009); заместитель ответственного секретаря комиссии Таможенного союза при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) (2009-2014); руководитель аппарата акима г. Астана (2014-2015); заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» г. Астана (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.





назад (1976) родился- председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1997).

Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Акжол» (1995-1999); и.о. главного специалиста отдела демографической статистики управления социальной и демографической статистики Агентства Республики Казахстан по статистике (1999-2000); помощник председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2000-2001); начальник отдела социального анализа и конъюнктурных обследований департамента анализа и публикаций статистической информации Агентства Республики Казахстан по статистике (2001-2002); начальник отдела международного статистического сотрудничества управления координации и статистического инструментария департамента координации и статистического инструментария Агентства Республики Казахстан по статистике (2002-2003); и.о. советника председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (07.2003-08.2003); помощник председателя правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2003-2004); главный специалист (по продажам) департамента маркетинга и продаж АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций» (2004-2005); директор департамента производственно-технической комплектации строительства, директор департамента комплектации строительства АО «MAG» (2005-2006); руководитель службы мониторинга и экспертизы контрафактной продукции РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (10.2006-11.2006); директор филиала «Центр патентно-правового консалтинга» РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан» (2006-2007); главный менеджер департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (02.2007-07.2007); директор департамента корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); заместитель председателя правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009); заместитель генерального директора РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (05.2009-11.2009); директор РГП «Информационно-вычислительный центр Агентства Республики Казахстан по статистике» (2009-2011);·заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2011-2014); заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ» (2016-2019); председатель Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.





38 лет назад (1981) родился ТОКТАБАЕВ Тимур Серикович - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003); Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, финансист (2006); Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, геология и разведка месторождений полезных ископаемых» (2009).

Трудовая деятельность: служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2006); заместитель руководителя РЦГИ «Казгеоинформ» (2006); советник председателя Комитета геологии и недропользования (2006-2008); начальник управления, заместитель директора департамента прямых инвестиций в недропользование министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (2010-2011); заместитель директора департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2011-2013); директор департамента недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, директор департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК (2013-2016); уполномоченный по этике Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2016-07.2016); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.