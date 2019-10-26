26 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1964 году Центральный комитет КП Казахстана и Совет Министров республики приняли постановление об организации в г. Целиноград Медицинского института, в 1997 году преобразованного в академию. С 6 января 2009 года Казахская медицинская академия преобразована в АО «Медицинский университет Астана» и вошла в состав АО «Национального медицинского холдинга».

В 2010 году в Казахстане выпущена в обращение монета «10 лет ЕврАзЭС» номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «рroof», тираж - 5 тыс. штук.

В 2010 году в рамках официального визита в Королевство Бельгия по инициативе и предложению Нурсултана Назарбаева стороны приняли решение о создании Делового совета между Казахстаном и Бельгией.

В 2011 году в Куала-Лумпуре открылась выставка работ современных казахстанских художников, организованная посольством Республики Казахстан в Малайзии. В более чем 100 картинах, представленных арт-салоном «Өнер» (Алматы), отображены история и культура казахского народа, традиции и ценности, символизирующие дух степей.

В 2015 году архив Италии предоставил Казахстану электронный вариант «Кодекса Куманикуса» («Словарь кыпчакских языков»), написанный во времена Дешт-и-Кипчак, он является уникальным в своем роде. Рассматривается возможность выпуска отдельной книги по этим источникам.

В 2017 году художественный фильм «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова, рассказывающий об истории возвращения казахской семьи на историческую родину из Афганистана, получил приз иностранного жюри как лучший художественный фильм на юбилейном ХХ Международном кинофестивале «Religion Today» («Религия сегодня»), который прошел в Италии. Кроме того, картина получила особое упоминание независимого жюри SIGNIS (Премия Всемирной католической ассоциации по коммуникациям).

В 2018 году в Урджарском районе Восточно-Казахстанской открылся Национальный парк «Тарбагатай», основная цель которого заключается в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия.

Площадь парка составляет 143 550,5 га, защитная зона - 204 602 га. Особенность парка в том, что здесь растут более 35 видов эндемичных растений, включенных в Красную книгу. Здесь выявлено 1 640 видов флоры, в том числе много лекарственных растений.