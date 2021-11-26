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26 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Ноября 2021 08:00
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26 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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61 год назад (1960) родился МУХАМЕДЖАНОВ Бауржан Алимович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1983).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казахского государственного университета (1983-1990); старший консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом, заведующий секретариатом председателя Верховного совета, заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы Верховного совета РК (1990-1994); заместитель заведующего, заведующий отделом законодательных инициатив аппарата Президента РК (02.1994-04.1994); заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (1994-1996); заведующий отделом по вопросам законодательства и судебно-правовой системы администрации Президента РК (1996-1997); министр юстиции РК (1997-2000); заведующий государственно-правовым отделом - заместитель руководителя администрации Президента РК (2000-2002); заместитель Премьер-Министра РК (2002-2003); заместитель руководителя администрации Президента РК (2003-2004); начальник управления организационно-контрольной работы и кадровой политики - заместитель руководителя администрации Президента РК (03.2004-06.2004); начальник государственно-правового управления - заместитель руководителя администрации Президента РК (2004-2005); министр внутренних дел РК (2005-2009); депутат Сената Парламента РК (2009-2011); аким Мангистауской области РК (2011-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике по совместительству (2013-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2004), «Парасат» (1999); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); Почетными грамотами Республики Казахстан, Сената Парламента Республики Казахстан.

60 лет назад (1961) родился МАГЗУМОВ Умбетбай Акпарович - заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства.

Трудовая деятельность: сотрудник акимата г. Астаны, Министерства индустрии и торговли РК, НДП «Нур Отан», администрации Президента РК, посольства РК в Российской Федерации (1987-2009); советник министра обороны РК (2009-2014); помощник акима г. Астаны (2014-2016); заведующий секретариатом руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», 4 юбилейными медалями.

51 год назад (1970) родился БАРЛЫБАЕВ Толежан Турсунович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (с 2017 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству (с 2018 года).

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва (1992); Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК (курсы повышения квалификации) (2008); Лондонскую школу экономики (executivecourse).

Трудовая деятельность: работа в системе МИД РК (1993-2007); третий, второй секретарь посольства РК в Украине (1994-1997); 1-й секретарь управления информационного анализа и планирования внешнеполитических мероприятий МИД РК (1997-1998); 1-й секретарь, советник посольства РК в Украине (1998-2002); начальник отдела общеполитических проблем департамента Европы и Америки МИД РК, начальник отдела анализа секретариата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник управления международных договоров международно-правового департамента МИД РК (2003); советник посольства РК в Республике Польша (2003-2007); главный инспектор ЦВП администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором ЦВП администрации Президента РК (2008-2009); заместитель заведующего ЦВП администрации Президента РК (2009-2012); заведующий центром внешней политики администрации Президента РК (2012-2017).

45 лет назад (1976) родился КАРАШУКЕЕВ Ербол Шыракпаевич - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр юриспруденции (1997); Институт экономики и права Казахского национального университета им. аль-Фараби, магистр экономики (1999).

Трудовая деятельность: главный специалист управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике (1998-1999); консультант отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК (1999-2001); финансовый директор, директор филиала в г. Актобе, директор по западному региону СП ТОО «Медикус Центр» (2002-2003); директор финансового департамента - член правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2006); директор сСводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007); управляющий директор АО Национального управляющего холдинга «КазАгро» (2007); председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2007-2009); генеральный директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012); генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ», ФНБ «Самрук Казына» (2012-2013); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2013-2016); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2016-2019); председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (01.2019-04.2019); председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» (2019-2021); вице-министр финансов РК (04.2021-07.2021); вице-министр - и. о. министра сельского хозяйства РК (07.2021-09.2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

42 года назад (1979) родился БАБАТОВ Алмат Мешитбаевич - судья специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Трудовая деятельность: и.о. ведущего специалиста отдела регистрации нормативно-правовых актов департамента юстиции г. Астаны (2001-2002); ведущий, главный специалист управления юстиции Павлодарской области (2002-2003); ведущий специалист отдела разработки подзаконных актов департамента законодательства Министерства юстиции РК (2003-2005); главный специалист отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей управления экспертизы подзаконных актов Министерства юстиции РК (03.2005-06.2005); судебный исполнитель администратора судов г. Астаны (2005-2006); главный специалист суда г. Астаны (01.2006-07.2006); судебный исполнитель администратора судов г. Астаны (2006-2007); главный специалист отдела обеспечения нормативно-правовых актов Министерства чрезвычайных ситуаций РК (07.2007-10.2007); главный специалист отдела кадровой работы комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2007-2008); главный специалист отдела организационно-правового обеспечения межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Акмолинской, Карагандинской области и г. Астане (2008-2009); судья Алматинского районного суда г. Астаны (2009-2013); председатель Кызылординского городского суда Кызылординской области (2013-2017); председатель военного суда Акмолинского гарнизона (2017-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.
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