+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

26 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Ноября 2019 08:00
Поделиться:
26 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме

26 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 25 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» 24 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»


62 года назад (1957) родился САЛИМОВ Ермак Бидахметович - аким г. Семей.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер-маркшейдер (1981); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: подземный горный мастер, начальник участка, заместитель главного инженера по технике безопасности на рудниках Иртышского полиметаллического комбината Глубоковского района, руководитель партийного бюро Иртышского рудника; заместитель акима Глубоковского района (1996-2008); начальник управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области (2008-2009); аким г. Риддера (07.2009-11.2009); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2009-2010), аким Зыряновского района Восточно-Казахстанской области (2010-2015).

На занимаемой должности - с июня 2015 года.

Награжден орденом «Кұрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».


59 лет назад (1960) родился МУХАМЕДЖАНОВ Бауржан Алимович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1983).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казахского государственного университета (1983-1990); старший консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом, заведующий секретариатом председателя Верховного совета, заведующий отделом законодательства и правовой экспертизы Верховного совета РК (1990-1994); заместитель заведующего, заведующий отделом законодательных инициатив аппарата Президента РК (02.1994-04.1994); заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (1994-1996); заведующий отделом по вопросам законодательства и судебно-правовой системы администрации Президента РК (1996-1997); министр юстиции РК (1997-2000); заведующий государственно-правовым отделом - заместитель руководителя администрации Президента РК (2000-2002); заместитель Премьер-Министра РК (2002-2003); заместитель руководителя администрации Президента РК (2003-2004); начальник управления организационно-контрольной работы и кадровой политики - заместитель руководителя администрации Президента РК (03.2004-06.2004); начальник государственно-правового управления - заместитель руководителя администрации Президента РК (2004-2005); министр внутренних дел РК (2005-2009); депутат Сената Парламента РК (2009-2011); аким Мангистауской области РК (2011-2013); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике по совместительству (2013-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

Награжден орденами «Барыс» 3-й степени (2004), «Парасат» (1999); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008); Почетными грамотами Республики Казахстан, Сената Парламента Республики Казахстан.


58 лет назад (1961) родился МАГЗУМОВ Умбетбай Акпарович - заместитель заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства.

Трудовая деятельность: сотрудник акимата г. Астаны, Министерства индустрии и торговли РК, НДП «Нур Отан», администрации Президента РК, посольства РК в Российской Федерации (1987-2009); советник министра обороны РК (2009-2014); помощник акима г. Астаны (2014-2016); заведующий секретариатом руководителя администрации Президента Республики Казахстан (с 2016 года).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», 4 юбилейными медалями.


49 лет назад (1970) родился БАРЛЫБАЕВ Толежан Турсунович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (с 2017 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству (с 2018 года).

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва (1992); Институт дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК (курсы повышения квалификации) (2008); Лондонскую школу экономики (executivecourse).

Трудовая деятельность: работа в системе МИД РК (1993-2007); третий, второй секретарь посольства РК в Украине (1994-1997); 1-й секретарь управления информационного анализа и планирования внешнеполитических мероприятий МИД РК (1997-1998); 1-й секретарь, советник посольства РК в Украине (1998-2002); начальник отдела общеполитических проблем департамента Европы и Америки МИД РК, начальник отдела анализа секретариата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник управления международных договоров международно-правового департамента МИД РК (2003); советник посольства РК в Республике Польша (2003-2007); главный инспектор ЦВП администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором ЦВП администрации Президента РК (2008-2009); заместитель заведующего ЦВП администрации Президента РК (2009-2012); заведующий центром внешней политики администрации Президента РК (2012-2017).


40 лет назад (1979) родился БАБАТОВ Алмат Мешитбаевич - председатель военного суда Акмолинского гарнизона.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001).

Трудовая деятельность: и.о. ведущего специалиста отдела регистрации нормативно-правовых актов департамента юстиции г. Астаны (2001-2002); ведущий, главный специалист управления юстиции Павлодарской области (2002-2003); ведущий специалист отдела разработки подзаконных актов департамента законодательства Министерства юстиции РК (2003-2005); главный специалист отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей управления экспертизы подзаконных актов Министерства юстиции РК (03.2005-06.2005); судебный исполнитель администратора судов г. Астаны (2005-2006); главный специалист суда г. Астаны (01.2006-07.2006); судебный исполнитель администратора судов г. Астаны (2006-2007); главный специалист отдела обеспечения нормативно-правовых актов Министерства чрезвычайных ситуаций РК (07.2007-10.2007); главный специалист отдела кадровой работы комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2007-2008); главный специалист отдела организационно-правового обеспечения межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Акмолинской, Карагандинской области и г. Астане (2008-2009); судья Алматинского районного суда г. Астаны (2009-2013); председатель Кызылординского городского суда Кызылординской области (2013-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив