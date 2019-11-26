26 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день информации

Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах Организации Объединенных Наций, и Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

СОБЫТИЯ

В 1916 году в Семипалатинске вышел первый номер газеты демократическо-просветительского направления «Алаш». Издатели - супруги Колбай и Мариям Тогусовы. Авторы первых публикаций Н. Кулжанова, Г. Жанайдарова, Х. Габбасов, Ж. Акбаев, М. Ауэзов, С. Торайгыров писали о тяжелом положении казахского крестьянства, о женском бесправии, о необходимости просвещения и так далее. После выпуска 50 номеров, в мае 1917 года, газета прекратила свое существование.

В 1993 году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области был открыт памятник Толе-би. Это был первый памятник Толе-би, чья роль в объединении казахских жузов неоценима.

В 1997 году в Алматы улице Гражданской было присвоено имя казахстанского литературоведа и государственного деятеля, доктора филологических наук, профессора, переводчика Муслима Базарбаева, научные труды которого посвящены художественным особенностям казахской литературы, проблемам литературоведения. Исследовал творчество Шакарима Кудайбердиулы. Перевёл на казахский язык произведения Ивана Тургенева. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Парасат.

В 2005 году известная казахстанская группа «Улытау» выпустила свой первый альбом «Жұмыр қылыш». В диске было представлено 10 сольных композиций по одноименному кюю Махамбета. Альбом записан в Москве на студии Владимира Осинского и доработан в Лос-Анджелесе на студии Paramaunt Records. Альбом ориентирован на страны Европы и СНГ, диск оформлен на английском и русском языках.

В 2013 году в Казахстане были утверждены День работников культуры и искусства и День труда. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» День работников культуры и искусства будет отмечаться 21 мая, День труда - в последнее воскресенье сентября.

В 2017 году 21-летний Жалгас Тайкенов стал первым в истории казахстанского параканоэ чемпионом Азии. Соревнования проходили в Таиланде. В них принимали участие 75 атлетов из 10 стран Азии. В финальном заезде в квалификации KL-3 на 200 метров казахстанец опередил иранца и завоевал золотую медаль.

В 2018 году состоялась церемония гашения почтовой марки из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «Членство Республики Казахстан в Совете безопасности ООН».

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в 4 краски в форме марочного листа из десяти марок. Тираж - 20 000 экземпляров. Цена за экземпляр - 250 тенге.

В январе 2017 года Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. В ходе голосования на столь высокий пост за Казахстан проголосовало 138 государств-членов ООН.