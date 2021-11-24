Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    26% населения РК живет в домохозяйствах по пять и более человек

    24 Ноября 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сравнении со многими странами мира в РК достаточно неплох коэффициент владения недвижимостью. Так, по результатам выборочного обследования в 2020 году, жильё, в котором проживало домохозяйство, в 86,8% принадлежало одному из членов, входящих в его состав. Для сравнения: в России этот показатель достигал 89%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    Лучшие страны по коэффициенту владения недвижимостью из вошедших в рейтинг — Румыния (95,8%), Венгрия (91,7%) и Черногория (91%). В частично признанном государстве Косово показатель достиг 97,8%. Наиболее низкие показатели — в Швейцарии (41,6%), Гонконге (49,8%) и Германии (50,4%). При этом в европейских странах традиционно высока доля арендного жилья, считающегося абсолютной нормой: так, в среднем по ЕС коэффициент владения недвижимостью составляет всего 69,8%.

    В то же время в Казахстане нет ни исторически сложившихся корейских арендных традиций «вольсе» и «чонсе», ни крупных американских и европейских арендных жилых комплексов, да и в целом нормой считается проживание в своём — по возможности — личном жилье.

    Более того, в отличие от развитых стран в РК на человека приходится менее 23 кв. м (для сравнения: в Германии — 39 кв. м, в Великобритании, где аренда жилья также в порядке вещей, а крошечные помещения — нет, — сразу 70 кв. м).

    Ещё один пессимистичный момент: в РК средний размер домохозяйства составляет три человека для городов и четыре — для сельской местности, а 26% населения живут в домохозяйствах по пять и более человек. Кроме того, в каждом десятом «детном» домохозяйстве не менее четырёх детей, и это данные 2020 года. Учитывая длящийся в РК беби-бум, численность детей, которым вскоре понадобится своё жильё, растёт прогрессирующими темпами. Поэтому жилищный вопрос остаётся в стране крайне актуальным.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жилье Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии