26% населения РК живет в домохозяйствах по пять и более человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сравнении со многими странами мира в РК достаточно неплох коэффициент владения недвижимостью. Так, по результатам выборочного обследования в 2020 году, жильё, в котором проживало домохозяйство, в 86,8% принадлежало одному из членов, входящих в его состав. Для сравнения: в России этот показатель достигал 89%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Лучшие страны по коэффициенту владения недвижимостью из вошедших в рейтинг — Румыния (95,8%), Венгрия (91,7%) и Черногория (91%). В частично признанном государстве Косово показатель достиг 97,8%. Наиболее низкие показатели — в Швейцарии (41,6%), Гонконге (49,8%) и Германии (50,4%). При этом в европейских странах традиционно высока доля арендного жилья, считающегося абсолютной нормой: так, в среднем по ЕС коэффициент владения недвижимостью составляет всего 69,8%.

В то же время в Казахстане нет ни исторически сложившихся корейских арендных традиций «вольсе» и «чонсе», ни крупных американских и европейских арендных жилых комплексов, да и в целом нормой считается проживание в своём — по возможности — личном жилье.

Более того, в отличие от развитых стран в РК на человека приходится менее 23 кв. м (для сравнения: в Германии — 39 кв. м, в Великобритании, где аренда жилья также в порядке вещей, а крошечные помещения — нет, — сразу 70 кв. м).

Ещё один пессимистичный момент: в РК средний размер домохозяйства составляет три человека для городов и четыре — для сельской местности, а 26% населения живут в домохозяйствах по пять и более человек. Кроме того, в каждом десятом «детном» домохозяйстве не менее четырёх детей, и это данные 2020 года. Учитывая длящийся в РК беби-бум, численность детей, которым вскоре понадобится своё жильё, растёт прогрессирующими темпами. Поэтому жилищный вопрос остаётся в стране крайне актуальным.