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    26 нарушений в системе жизнеобеспечения произошло в РК с начала отопительного сезона РК

    29 Ноября 2022, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Средний показатель износа сетей тепло, -водоснабжения и водоотведения в Казахстане – 53%. За последние семь лет общий показатель износа снизился на 13 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    По данным Республиканского кризисного центра МЧС РК и местных исполнительных органов, с начала отопительного сезона 2022-2023 гг. в республике произошло 26 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения, из них:

    - на автономных котельных – 2 (в Акмолинской и Алматинской областях);

    - на сетях теплоснабжения – 11 (Жетысуская – 1, Карагандинская – 7, Павлодарская – 1, Астана – 1, Алматы – 1);

    - на сетях водоснабжения – 13 (Абайская – 1, Акмолинская – 2, Алматинская – 1, ВКО – 1, ЗКО – 1, Карагандинская – 1, Павлодарская – 1, СКО – 2, Улытауская – 1, Астана – 2).

    Общая протяженность сетей тепло, -водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет порядка 119 тыс. км. С 2015 по 2022 годы из разных источников финансирования на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло, - водоснабжения и водоотведения выделено 344 млрд тенге. В результате построено и реконструировано 3 667 км инженерных сетей, общий износ снизился с 65 % до 53 %. До конца 2022 года показатель планируется снизить до 51 %.

    В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году общий показатель износа сетей тепло, - водоснабжения и водоотведения должен быть уменьшен до 45 %.
    Происшествия МИИР РК Отопительный сезон
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