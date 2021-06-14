26 млн тенге на блогеров: решение прокомментировал замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию о том, что за 26 миллионов тенге в Алматы пригласят блогеров из разных стран, прокомментировал заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что общественность это очень сильно волнует. На самом деле, я не могу сказать, что это совсем имиджевое мероприятие. Понятно, что у города стоит задача - несмотря на пандемию, это время когда-то закончится, и нам надо подготовиться и развивать туризм, креативную экономику, IT. Поэтому в рамках развития туристического потенциала эти средства были предусмотрены на приглашение именно тех блогеров, где у нас есть прямое сообщение по перелетам. Откуда мы можем пригласить в перспективе туристов. Я думаю, затратив 26 миллионов, мы можем создать хороший задел, пригласить туристов, которые окажут мультипликативный эффект на развитие данной сферы», - ответил он в ходе брифинга в РСК.

Ранее в управлении туризма города сообщили, что в Алматы пригласят зарубежных блогеров за 26 млн тенге. Мероприятие направлено на повышение уровня узнаваемости бренда города на международном и внутреннем рынке и его продвижение в целях развития туристской дестинации.