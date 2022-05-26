Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 Мая 2022 08:00

26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

46 лет назад (1976) родился КАРИН Ерлан Тынымбаевич - Государственный секретарь Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова, учитель истории и географии (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997); политический обозреватель газеты «Время по...» (1997-1998); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000); директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований (ЦААПИ) (2000-2003); генеральный директор Международного института современной политики (МИСП), директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006); советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-2008); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (02.2008-11.2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (2008-2013); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2014-2017); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2017-2019); советник Президента Республики Казахстан (2019-2020); секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); помощник Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).

45 лет назад (1977) родилась ЕГИМБАЕВА Майя Ербулатовна - управляющий директор - руководитель аппарата, член правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный юридический университет, правоведение (1998); получила степень магистра экономики и бизнеса в Финансовой академии при Министерстве финансов Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела коммерческого законодательства управления правового обеспечения деятельности финансовых органов департамента юридической службы МФ РК (1998-1999); занимала должности ведущего специалиста сектора договорно-правовой работы юридического департамента, старшего юриста юридического департамента ЗАО «НК «Казахойл» (1999-2002); юрисконсульт юридического департамента ЗАО «КазТрансОйл» (2002-2003); старший юрист департамента правового обеспечения АО «НК «КазМунайГаз» (2003-2004); юрист, главный юрист АО «КазРосГаз» (2004-2006); главный юрист юридического департамента, заместитель директора департамента правового обеспечения, директор департамента по управлению сервисными активами АО «РД «КазМунайГаз» (2006-2012); директор по административным вопросам и операционным функциям ТОО «ОХК Инжиниринг» (2012-2013); директор юридического департамента акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2013-2014); управляющий директор - директор юридического департамента АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2017).

На занимаемой должности - с ноября 2017 года.
Читайте также
Военнослужащие возложили цветы к памятнику на родине Сагадата Нурмагамбетова
Как планируют отметить День защиты детей в Нур-Султане
Историю семьи через спецархив СКО восстановили более 200 человек
26 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
Визит византийского посла к тюркскому кагану показали в музейном спектакле в Таразе
Историческую реконструкцию провели на мемориальном комплексе Кобланды батыра

Лента новостей

Архив