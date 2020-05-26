26 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. 26 мая. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1975) родилась- заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась в г. Караганда. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, филолог, преподаватель русского языка и литературы; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр юриспруденции, магистр права.

Трудовая деятельность: ассистент режиссера, корреспондент, репортер, редактор-корреспондент, редактор Карагандинского областного филиала республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (1996-2006); главный специалист, руководитель пресс-службы аппарата акима Карагандинской области (2006-2009); советник первого заместителя председателя НДП «Нур Отан» (2009-2010); руководитель пресс-службы центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2012); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заместитель акима Карагандинской области (2012-2014); заместитель директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

Награждена орденом «Құрмет» и несколькими юбилейными медалями.

назад (1976) родился- советник Президента Республики Казахстан; секретарь Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова, учитель истории и географии (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997); политический обозреватель газеты «Время по...» (1997-1998); старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000); директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований (ЦААПИ) (2000-2003); генеральный директор Международного института современной политики (МИСП), директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006); советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-2008); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК (02.2008-11.2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (2008-2013); директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (2014-2017); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2017-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010).

назад родился первый заместитель акима Атырауской области. Родился в городе Атырау. Окончил Атырауский институт нефти и газа, Казахстанский институт экономики и права, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова по специальностям «Горный инженер», «Юрист», «Экономист-менеджер».

Трудовую деятельность начал в 1995 году заместителем директора ТОО «Экспресс-Юг». С 1998 по 2000 год работал директором ТОО «Денсаулық» и ТОО «Ислам». С 2000 по 2006 год работал начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, в 2006-2008 годах - начальник управления по регулированию монополий Атырауской области комитета по защите конкуренции. С 2008 по 2012 год был начальником Межрегиональной инспекции по Атырауской и Мангыстауской областям Агентства РК по защите конкуренции. С 2012 по 2014 год - руководитель Антимонопольной инспекции по Атырауской области. С 2014 по 2015 год занимал должность главного эксперта управления стратегического анализа комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. С 2015 по 2017 год работал руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. С 2017 по 2018 год был руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. В 2018-2019 годы занимал должности заместителя акима города Атырау, заместителя акима Атырауской области.

На занимаемой должности - с мая 2020 года.