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    26 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    26 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1856 году Шокан Уалиханов записал одну из высокохудожественных частей легенды «Поминки Кукетай хана», и этот день вошёл в историю как дата первой записи эпоса «Манас».

    В 1993 году в Турции, в городах Стамбул и Бурса, прошли Дни поэзии, посвященные 100-летию со дня рождения казахского поэта Магжана Жумабаева.

    В 1995 году было опубликовано сообщение о том, что «...на территории бывшего Семипалатинского полигона будет уничтожен последний ядерный заряд...». В течение почти 45 лет в семипалатинских степях было произведено 459 ядерных взрывов, в том числе 113 - в атмосфере.

    В 2005 году в Астане в рамках официального визита премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Эрдогана состоялась закладка камня под строительство нового здания посольства Турецкой Республики.

    В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби единственный из вузов СНГ стал членом авторитетной международной межправительственной организации «COMSATS» (Комиссия по науке и технологиям в целях устойчивого развития на Юге).

    Решение о вступлении казахстанского вуза в состав организации принято на заседании координационного совета в г. Коломбо (Шри Ланка).

    В 2016 году японская телекомпания Fuji Television приступила к съемкам в Торгае материала о казахстанских геоглифах. Благодаря заинтересованности японской телекомпании, удалось организовать и осуществить двухдневный тур в рамках пропаганды и популяризации памятников истории и культуры Казахстана на международном медиапространстве.

    Целью японской телекомпании Fuji Television была съемка материала о казахстанских геоглифах для популярной в Японии программы «Mystery all the world» (Тайны со всего мира), количество зрителей которой составляет около 7 млн человек.

    В 2017 году на 85-й генеральной сессии ассамблеи стран-участниц Международного эпизоотического бюро в Париже Республика Казахстан была признана зоной, свободной от ящура.

    Страны Персидского залива, Иран, Израиль на основании полученного статуса готовы согласовать Казахстану разрешение на экспорт по всей территории Казахстана животноводческой продукции.

    В 2017 году в Астане глава Международной тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали и директор Национального музея Монголии Дагваадоржийн Сухбаатар подписали Соглашение о проведении научных археологических раскопок.

    Соглашение, заключенное на основе меморандума о сотрудничестве между двумя организациями, открыло возможность организации археологической экспедиции на древнетюркский комплекс, найденный в Хэнтэйском аймаке Монголии, и проведения там совместных раскопок.

    В 2018 году в Астане президент Всемирной федерации «Тоғызқұмалақ» Алихан Байменов наградил разработчика мобильного приложения интеллектуальной игры «Тоғызқұмалақ» Ернара Шамбаева почетной наградой за вклад в развитие интеллектуальной игры.

    Программист Ернар Шамбаев разработал приложение для операционных систем Android и Windows. Мобильное приложение уже стало популярным среди любителей интеллектуальных игр и 4 раза занимало первые места на чемпионатах мира среди компьютерных программ, которые прошли в Чехии (2013 год), Франции (2014), Кыргызстане (2015) и Казахстане (2017).

    В 2020 году в г. Нур-Султане появился сад памяти «Жеңіс бағы». Жители столицы присоединились к международной акции, посвященной павшим героям Великой Отечественной войны. В рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы ВОВ.

    В 2021 году впервые в Сербии торжественно открылась Неделя казахского кино. Её организация была приурочена к 30-летию независимости Казахстана и 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Посол Казахстана Габит Сыздыкбеков отметил важность проведения подобных мероприятий, которые послужат укреплению дружественных связей между странами и дают возможность ознакомиться с богатой историей и культурой казахского народа.

    В 2021 году в Киеве состоялся первый Курултай казахов, основной целью которого стала выработка усилий по консолидации казахской диаспоры в Украине, созданию дополнительных условий для сохранения казахских традиций, самобытности, обычаев, языка и культуры казахов, проживающих за рубежом.

    Участники Курултая приняли обращение, в котором выражалась поддержка проводимым в Казахстане политическим, социально-экономическим и культурно-гуманитарным реформам, особо отмечена неразрывная духовную связь с исторической Родиной, которая навсегда сплачивает единую нацию.

    В 2021 году молодые казахстанские домбристы Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз завоевали первое место на мировом конкурсе Golden Time Talent, проходившем в Великобритании.

    Конкурс состоял из двух этапов. На первом сыграли попурри из казахских кюев, в частности кюи Курмангазы и Нургисы Тлендиева. Так прошли в гранд-финал, где в собственной обработке исполнили произведение Вивальди из цикла «Времена года». В конкурсе принимали участие музыканты из 68 стран, среди которых лучшими признаны наши соотечественники.

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