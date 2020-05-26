26 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. 26 мая. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1856 году Шокан Уалиханов записал одну из высокохудожественных частей легенды «Поминки Кукетай хана», и этот день вошёл в историю как дата первой записи эпоса «Манас».





В 1993 году в Турции, в городах Стамбул и Бурса, прошли Дни поэзии, посвященные 100-летию со дня рождения казахского поэта Магжана Жумабаева.

В 1995 году было опубликовано сообщение о том, что «...на территории бывшего Семипалатинского полигона будет уничтожен последний ядерный заряд...». В течение почти 45 лет в семипалатинских степях было произведено 459 ядерных взрывов, в том числе 113 - в атмосфере.

В 2005 году в Астане в рамках официального визита премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Эрдогана состоялась закладка камня под строительство нового здания посольства Турецкой Республики.

В 2015 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби единственный из вузов СНГ стал членом авторитетной международной межправительственной организации «COMSATS» (Комиссия по науке и технологиям в целях устойчивого развития на Юге).

Решение о вступлении казахстанского вуза в состав организации принято на заседании координационного совета в г. Коломбо (Шри Ланка).





В 2016 году японская телекомпания Fuji Television приступила к съемкам в Торгае материала о казахстанских геоглифах. Благодаря заинтересованности японской телекомпании, удалось организовать и осуществить двухдневный тур в рамках пропаганды и популяризации памятников истории и культуры Казахстана на международном медиапространстве.

Целью японской телекомпании Fuji Television была съемка материала о казахстанских геоглифах для популярной в Японии программы «Mystery all the world» (Тайны со всего мира), количество зрителей которой составляет около 7 млн человек.

В 2017 году на 85-й генеральной сессии ассамблеи стран-участниц Международного эпизоотического бюро в Париже Республика Казахстан была признана зоной, свободной от ящура.

Страны Персидского залива, Иран, Израиль на основании полученного статуса готовы согласовать Казахстану разрешение на экспорт по всей территории Казахстана животноводческой продукции.





В 2017 году в Астане глава Международной тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали и директор Национального музея Монголии Дагваадоржийн Сухбаатар подписали Соглашение о проведении научных археологических раскопок.

Соглашение, заключенное на основе меморандума о сотрудничестве между двумя организациями, открыло возможность организации археологической экспедиции на древнетюркский комплекс, найденный в Хэнтэйском аймаке Монголии, и проведения там совместных раскопок.





В 2018 году в Астане президент Всемирной федерации «Тоғызқұмалақ» Алихан Байменов наградил разработчика мобильного приложения интеллектуальной игры «Тоғызқұмалақ» Ернара Шамбаева почетной наградой за вклад в развитие интеллектуальной игры.

Программист Ернар Шамбаев разработал приложение для операционных систем Android и Windows. Мобильное приложение уже стало популярным среди любителей интеллектуальных игр и 4 раза занимало первые места на чемпионатах мира среди компьютерных программ, которые прошли в Чехии (2013 год), Франции (2014), Кыргызстане (2015) и Казахстане (2017).