26 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Фиолетовый день

Это ежегодное международное мероприятие во всем мире, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. Первая кампания состоялась 26 марта 2008 года. Ее участники прикалывали к одежде фиолетовую ленту (символ эпилепсии) или просто надевали что-нибудь фиолетовое. В 2009 году Фиолетовый день впервые отмечали в США при поддержке Фонда Аниты Кауфманн. В акции 2009 года приняли участие более 100 тыс. студентов, 95 организаций и 116 политиков. С каждым годом количество участников в разных странах растет.

СОБЫТИЯ

В 1937 году в связи с принятием новой Конституции СССР от 5 декабря 1936 года и преобразованием КАССР в КСРР состоялся X Чрезвычайный съезд Казахского Совета, была принята новая Конституция Казахской ССР.

В 1963 году был основан Алматинский завод мостовых конструкций, продукция которого отличается полнотой комплекта изделий для строительства мостов, автомобильных дорог, путепроводов, а также других объектов. Она применялась в реализации крупнейших проектов Республики Казахстан таких как строительство моста через реку Иртыш в Семипалатинске, строительство взлетно-посадочной полосы в г. Астана, г. Актобе, реабилитация дороги Алматы - Астана, Алматы - Бишкек.

В 1993 году в Кызылорде было подписано Межгосударственное соглашение по проблемам Аральского моря. В соответствии с решением глав государств Центральной Азии и Казахстана в Ташкенте состоялась I Международная конференция по проблемам Арала, которую возглавляли президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Главами государств-участников были подписаны Соглашение о совместных действиях по решению проблемы бассейнов Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития Аральского региона и Положение о Международном фонде спасения Арала.

В 2008 году в Алматы состоялась церемония переименования улицы Новой в улицу имени Узбекали Джанибекова - крупного государственного и общественно-политического деятеля, ученого-этнографа, историка и большого патриота своего народа, внесшего весомый вклад в дело возрождения национальной культуры казахов.

В начале 90-х годов под его руководством создано общество «Аркас». Его цель - обеспечение сохранности и восстановление памятников истории и культуры Казахстана. Благодаря его поддержке и неустанному вниманию во многих областях Казахстана были открыты этнографические музеи, в которых представлены предметы кочевого быта, национальная одежда, музыкальные инструменты казахов.

В 2011 году в Алматы прошла премьера международного музыкального проекта - исполнение кантаты «Молчание Великой степи». Произведение на трех языках - казахском, русском и английском - состоит из трех частей. Автор произведения - известный американский композитор Энн Ли Бэрон. Исполнитель сольной партии Т. Бекбосунов (США-Казахстан) назван газетой «Нью-Йорк Таймс» «ласково-поющим тенором».

В 2012 году акимат Южно-Казахстанской области предложил внести в перечень моногородов 6 населенных пунктов региона - города Арысь, Туркестан, Сарыагаш, Жетысай, Шардара, Ленгер.

В городе Арысь численность населения 66,1 тысячи человек, в Туркестане - 239,6 тысячи человек, в Сарыагаше - 40,6 тысячи человек, в Жетысае - 37,6 тысячи человек, в Шардаре - 31,7 тысячи человек, в Ленгере - 25,3 тысячи человек.

В 2015 году студенты и лидеры зарубежных студенческих организаций Казахстана в Лондоне подписали декларацию (Великобритания, США, Китай, Швейцария) по объединению в новую организацию «КазАльянс» под эгидой Общенационального движения «Қазақстан-2050».

В современных условиях развития мирового сообщества единая организация позволит всем казахстанским студентам независимо от места обучения и проживания реализовывать свои права и интересы, в том числе и право на самореализацию.

В 2016 году в Алматы, в ректорате Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, состоялось подписание Меморандума между КазНМУ и Университетом Дьюка (США) по стратегическому партнерству.

Цель проекта стратегического партнерства заключается в том, что каждый медицинский вуз в Казахстане будет иметь одного постоянного зарубежного партнера, который поможет реализовать поставленные цели.

В 2018 году национальный телеканал Qazaqstan представил своим зрителям телесериал «Тар заман», рассказывающий о нелегком пути становления членов партии «Алаш».

Это интересный драматический телесериал, так как основной темой и героями стали представители казахской интеллигенции, боровшиеся за независимость в ХХ веке, то есть представители партии «Алаш Орда». В сериале рассказывается о 34 исторических личностях.

В 2018 году Президентом Итальянской Республики С. Маттарелла народная артистка Казахстана, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева была удостоена звания кавалера Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой - награды, которая отмечает большой вклад в развитие двусторонних отношений между Италией и Казахстаном в культурной, художественной и образовательной областях.

Орден «За заслуги» является первым из национальных орденов Италии, созданным в 1951 году, и вручается Президентом Республики.

В 2019 году съёмочная группа одного из самых крупных телеканалов Южной Кореи Korean Broadcasting System сняла телепередачу о Казахстане. В программу съемок в Казахстане вошли основные достопримечательности нашей столицы, а также Алматы, ну и, конечно же, несравненный курорт Бурабай. Съёмочная группа попала на курорт во время празднования Наурыз мейрамы, где они смогли увидеть национальные спортивные игры, попробовать национальные угощения, проникнуться богатой казахской культурой.

В 2021 году вышла в свет книга о выдающемся режиссере театра и кино «Азербайжан Мамбетов: путь к славе». Автор книги - журналист и писатель Назым Сапарова.

Это первая серьезная книга для нее, в жанре повести. За основу была взята жизнь А. Мамбетова с самого рождения, написала о том, как он пережил фронтовые годы, как попал в детдом, учился в хореографическом училище и как решил стать режиссером. Азербайжан Мамбетов был неординарным, талантливым человеком, который своим трудом и дарованием достиг всего, что хотел в этой жизни.

В 2022 году учёные Карагандинского индустриального университета совместно с сотрудниками Карагандинского завода комплексных сплавов (KSAP) впервые в Казахстане провели экспериментальную выплавку ферросиликомарганца в электропечи мощностью 250 кВА для отработки новой и эффективной технологии.

Уникальность метода состоит в переработке некондиционных железомарганцевых руд с получением высокомарганцовистого шлака и передельного чугуна.