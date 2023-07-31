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    26-летнего скотокрада задержали в ВКО

    31 Июля 2023, 10:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мужчина похитил из сарая жительницы района Самар двух баранов на сумму 120 тыс тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские установили личность и задержали подозреваемого – парня 26 лет. Как выяснилось, задержанный оказался ранее судим за кражу и находился под ограничением свободы.

    В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к еще одной краже 1 головы КРС, где сумма ущерба составила уже 520 000 тенге.

    Во время допроса злоумышленник признался в содеянном. Вещественные доказательства частично изъяты. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 188-1 ч. 1, 188-1 ч. 3 УК РК «Скотокрадство», санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Восточно-Казахстанская область Скотокрадство полиция
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