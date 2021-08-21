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26 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

21 Августа 2021 08:30
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26 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 19.08.2021 г. зафиксированы 354 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 136 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 67495, летальных случаев - 4200, выздоровевших - 57591.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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