26 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 19.08.2021 г. зафиксированы 354 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 136 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 67495, летальных случаев - 4200, выздоровевших - 57591.