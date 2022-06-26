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    26 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    26 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    58 лет назад (1964) родился МАЛДЫБАЕВ Сабит Галымович - главный редактор республиканской газеты «Казахстанская правда».

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кустанайский педагогический институт, филолог (1990).

    Трудовая деятельность: руководитель ВИА Сергеевского Дома культуры (1980-1983); учеба в Кустанайском пединституте (1983-1985); служба в рядах Советской Армии (1985-1987); продолжение учебы в Кустанайском пединституте (1987-1990); корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора Сергеевской районной газеты «Новатор» (1990-1998); главный редактор Сергеевской районной газеты «Новатор» (1998); корреспондент газет «Вечерняя Астана», «Казахстанская правда», заместитель главного редактора республиканской газеты «Аграрный Казахстан» (1998-2000); главный редактор Западно-Казахстанской областной газеты «Приуралье», г. Уральск (2006-2008); специальный корреспондент, редактор отдела экономики АО «РГ «Казахстанская правда» (2008-2009); заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» (2009-2011); шеф-редактор АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (с 2011 года); заместитель главного редактора АО «Республиканская газета «Казахстанская правда».

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    55 лет назад (1967) родился АХМЕТЖАНОВ Саян Кылышевич - руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

    Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1991).

    Трудовая деятельность: стажер, помощник прокурора, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, старший прокурор отдела общего надзора прокуратуры Северо-Казахстанской области (1991-1996); консультант отдела правовой экспертизы канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999); заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2003); начальник отдела, управления, директор департамента правового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2002); заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2003); начальник департамента собственной безопасности МВД РК (2003-2005); главный эксперт отдела социально-экономического анализа, главный инспектор, заведующий сектором Отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2014); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); ответственный секретарь Министерства по делам государственной службы РК (2015-2016); руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2019); руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2019-2020).

    На занимаемой должности - с октября 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2011), «Парасат» (2018) и другими ведомственными наградами.

    48 лет назад (1974) родился ЖУНДУБАЕВ Марат Кунисбайулы - аким города Костаная.

    Родился в Кустанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, преподаватель истории (1997); Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист (2002); Университет международного бизнеса.

    Трудовая деятельность: помощник комбайнера (1991); мастер АОЗТ «Араке» (1997-1998); главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Житикаринского района (1999-2002); главный специалист аппарата акима Костанайской области (2002-2005); заместитель акима Житикаринского района (2005-2008); заместитель акима г. Костаная (2008-2010); начальник управления здравоохранения Костанайской области (2010-2011); начальник областного управления образования Костанайской области (2011-2013); аким г. Лисаковска Костанайской области (2013-2015); заместитель акима Костанайской области (2015-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

    На занимаемой должности- с марта 2022 года.

    47 лет назад (1975) родился САПИЕВ Еркебулан Оналбекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

    Родился в г. Москве. Окончил Анкаринский государственный университет, бакалавр экономики (1998); Стамбульский университет Айдын, магистр политологии и международных отношений (2017).

    Трудовая деятельность: ведущий экономист департамента макроэкономической и финансовой статистики Министерства финансов Республики Казахстан (с 1999 года); работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан (2000-2003); заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства» (2003-2004); главный эксперт, заведующий сектором администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Турции (2006-2011); занимал различные руководящие должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2014); генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбуле (Турецкая Республика) (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Туркменистан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с марта 2022 года.

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