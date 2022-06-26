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      История Казахстана

    26 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    26 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом

    Учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая приняла всеобъемлющий многодисциплинарный план деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

    Международный день в поддержку жертв пыток

    Установлен в 1997 году Организацией Объединенных Наций по рекомендации Экономического и социального совета. Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

    СОБЫТИЯ

    В 1929 году на базе Алматинского зооветеринарного и Казахского сельскохозяйственного институтов был создан Аграрный университет Казахский национальный аграрный университет (казахское название - Қазақ ұлттық аграрлық университеті (ҚазҰАУ).

    КазНАУ готовит высококвалифицированных специалистов для сельскохозяйственных предприятий, государственных учреждений защиты населения и окружающей среды.

    В 1992 году Республика Казахстан приняла членство в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостоpоннем агентстве гарантии инвестиций и Междунаpодном центpе по уpегулиpованию инвестиционных споpов.

    В 1996 году в Тегеране официально начала работать Казахская редакция Иранского радио.

    В 2010 году была выпущена в обращение памятная монета «Знак ордена «Құрмет» из серии «Государственные награды Казахстана». Данная памятная монета является восьмой монетой серии, в дизайне которой используются изображения государственных наград Республики Казахстан.

    В 2011 году в столице Казахстана состоялось открытие Аллеи журналистов, заложенной в парке у Дворца мира и согласия (Пирамида) на пересечении улиц Нажимединова и Сыганак со стороны ЖК «Гранд Астана».

    В 2013 году всемирно известный круглосуточный информационный канал Euronews в своем тележурнале Le mag показал сюжет об открытии государственного театра оперы и балета «Астана Опера», где состоялась премьера оперы «Биржан-Сара». В сюжете международной телекомпании отмечается, что «уже сейчас театр «Астана Опера» сравнивают с лучшими театрами мира - La Scala, San Carlo и Большим».

    В 2013 году в Баку более 500 делегатов из 44 стран мира приняли участие в первом Форуме представителей тюркоязычной диаспоры, в рамках которого единогласно были приняты Обращение участников к главам Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также Бакинская декларация и решение о созыве очередных форумов периодичностью один раз в два года.

    В 2015 году в столичном спорткомплексе «Даулет» известный актер Стивен Сигал дал старт I Международному фестивалю боевых искусств, приуроченному к празднованию Дня города.

    В 2017 году казахстанские спортсмены с донорскими органами приняли участие в открытии XXI Всемирных спортивных трансплант-игр в испанской Малаге. Знаменосцем казахстанской сборной стал первый в РК пациент, которому было пересажено донорское сердце, Жанибек Успанов.

    В 2017 году посольство Республики Казахстан в Республике Корея получило награду за активное участие в сохранении мира на Земле. Церемония награждения прошла в здании южнокорейского парламента.

    В 2018 году в Казахстане была аккредитована Федерация по киберспорту Qazaq Cybersport Federation. Федерация теперь может официально представлять страну на международных площадках.

    В 2021 году в Казахстане внедрили уникальный метод лечения рака щитовидной железы. В Центре ядерной медицины и онкологии г. Семея открылось первое отделение радионуклидной терапии, где будут применять уникальный, эффективный и безопасный метод лечения дифференцированного рака щитовидной железы с отдаленными метастазами и тиреотоксикоза - радиойодтерапию.

    Открытие такого центра является очень важным событием для всей онкологической службы республики. Метод радиойодтерапии у нас применяется впервые, лечение проходит по международному протоколу.

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