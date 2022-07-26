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26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 Июля 2022 08:00

26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

86 лет назад (1936-2021) родилась МУСТАФИНА Жанар Габиденовна - известный учёный, заслуженный врач-офтальмолог, одна из создателей казахстанской офтальмологической школы, далеко известной за пределами страны.

Родилась в г. Новосибирске. Окончила Алматинский государственный медицинский институт имени Молотова, врач-офтальмолог (1960).

Трудовая деятельность: работала в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней в должности младшего, старшего научного сотрудника, заместителя директора по науке (1960-2003); директор Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, заведующая кафедрой глазных болезней Алматинского государственного медицинского института, руководитель первого в СНГ учебно-методического, научно-производственного объединения «Офтальмология» (1987-2001); проректор по воспитательной работе, советник ректора, профессор Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова (с 2003 года); долгие годы занимала должности главного офтальмолога и председателя Республиканского научного общества офтальмологов, председателя диссертационного совета.

Автор более 300 научных статей, в том числе шести монографий, методических рекомендаций, учебных пособий, словарей, более 50 изобретений и патентов в Казахстане и России. Под руководством Мустафиной защищены 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Награждена орденами «Знак Почета» (1976), «Парасат» (1998), Ave Vitae; медалями «За трудовое отличие» (СССР), «Ветеран труда» (СССР); почетными грамотами Президиума Верховного Совета КазССР (1966, 1983); нагрудными знаками «Отличник здравоохранения СССР», «Алтын дәрігер».

68 лет назад (1954) родился ДЖАКСЫБЕКОВ Адильбек Рыскельдинович - государственный деятель Казахстана; вице-президент Национального олимпийского комитета по летним видам спорта.

Родился в Кустанайской области. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, экономический факультет, экономист (1982); факультет планирования промышленного производства при Московском институте народного хозяйства им. Плеханова, организатор материально-технического снабжения (1987).

Трудовая деятельность: старший бухгалтер-ревизор Госкино КазССР (1977); заместитель директора, главный инженер Целиноградского облкинопроката (1978); директор тароремонтной и лесотарной базы, начальник управления «Целинторг», заместитель начальника, начальник коммерческого центра «Целинглавснаб» (1983-1990); генеральный директор коммерческой фирмы «Цесна» (1990-1992); президент корпорации «Цесна» (1992-1996); депутат Акмолинского областного маслихата (1994-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (1995-1996); первый заместитель акима Акмолинской области (1996-1997); председатель административного совета СЭЗ столицы (1997-2000); аким г. Акмолы (Астана) (1997-2003); министр индустрии и торговли РК (2003-2004); руководитель Администрации Президента РК (2004-2008); советник Президента РК (01.2008-10.2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Российской Федерации (2008-2009); министр обороны РК (2009-2014); Государственный секретарь РК, временно исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности РК; председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (06.2015-08.2015); аким г. Астаны (2014-2016); руководитель Администрации Президента РК (2016-2018); председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» (с 2018 года); президент Казахстанской федерации футбола.

Награжден орденами «Барыс» III, II, I ст. (1999, 2011, 2016), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi Нұрсұлтан Назарбаев» (2005), князя Ярослава Мудрого III ст. (Украина, 2008); медалями; Почетной грамотой РК и другими правительственными наградами.

37 лет назад (1985) родилась СУЙНДИК Ляззат Кенесовна - заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

Родилась в г. Рудный Кустанайской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; Университет Шеффилд (Великобритания), стипендиат программы «Болашак».

Трудовая деятельность: менеджер отдела по связям с общественностью Конгресса молодежи РК, главный специалист ОО «Информационно-аналитический центр «Парасат» (2005-2006); эксперт отдела информационной политики и мониторинга СМИ департамента внутренней политики акимата столицы (2006-2008); занимала различные должности в Министерстве культуры и информации РК (2008-2014); руководитель управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2019); председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

37 лет назад (1985) родился СМАТОВ Жамбыл Сырлыбекулы - прокурор города Тараза Жамбылской области.

Трудовая деятельность: помощник прокуроров Жамбылского района и г. Тараза Жамбылской области; прокурор отдела департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры; старший помощник Генерального прокурора аппарата Генерального прокурора; прокурор Целиноградского района Акмолинской области; прокурор района «Сарыарка» г. Нур-Султана (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.
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