26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1920 году на съезде Советов Сакен Сейфуллин был избран членом исполнительного комитета и назначен заместителем председателя Акмолинского исполнительного комитета, заведующим административным отделом.

В 1968 году впервые увидел свет «Словарь языка Абая», включавший около 6 000 слов и понятий.

В 1989 году комиссия при Центральном комитете Компартии Казахстана восстановила справедливость в отношении видного казахского писателя и общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова, дав правильную оценку первому произведению прозаика «Бақытсыз Жамал». Произведение было рекомендовано к публикации.

В 1999 году был учрежден орден Республики Казахстана «Барыс». Награждение орденом «Барыс» производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами.

В 2012 году юный музыкант из Павлодара Ерасыл Адильбеков, виртуозно владеющий народным инструментом, завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Магия Italiana-2012», который состоялся в городе Римини (Италия).

В 2015 году в Алматы состоялась Международная олимпиада по информатике (IOI-2015) среди школьников. Такое мероприятие прошло в Казахстане впервые. Наша страна приняла рекордное число участников - свыше 630 человек из более чем 80 стран мира.

Казахстан стал вторым государством после Беларуси, которая получила право на проведение Международной олимпиады по информатике: решение о проведении ІОІ-2015 в РК было принято в 2012 году Международным оргкомитетом в Италии.

В 2015 году ученые Кызылординского научно-исследовательского института имени Ибрая Жакаева путем скрещивания двух существующих сортов риса - российского «Кураж» и казахстанского «Элита» - вывели новый высокопродуктивный сорт. Новый сорт риса нарекли «Ару», в переводе с казахского «красивая».

В 2016 году ежемесячное издание Союза писателей Евразии, журнал «Кардеш калемлер», полностью посвятило номер великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. По мнению редакции журнала, указанные научно-исследовательские статьи и эссе имеют особую ценность в контексте широкой пропаганды творчества великого казахского поэта не только в Турции, но и во всех тюркоязычных государствах мира.

В 2017 году в Будапеште на мировом первенстве FINA по водным видам спорта пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за долгие годы сумев обновить 50-секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м.

В 2017 году этнографический караван «Древний Тараз - Астана» привез в Астану около 300 музейных экспонатов. Жителям и гостям столицы представилась возможность на выставке «Тараз - тарихтың алтын діңгегі» посмотреть уникальные древние артефакты, познакомиться с более чем 2000-летней историей Тараза. Привезенные в Астану экспонаты охватывали период от сакских времен до образования Казахского ханства.

В 2018 году Европейский вещательный союз объявил Казахстан участником Junior Eurovision-2018. Казахстан впервые принял участие в детском «Евровидении-2018», в котором соревновались юные вокалисты от 9 до 14 лет из 19 стран мира.

В 2019 году казахстанская дзюдоистка Отгонцeцeг Галбадрах выиграла этап мирового Гран-при в Загребе (Хорватия).

В финале турнира в весовой категории до 48 кг она «иппоном» победила француженку Мелани Клемен. На пути к «золоту» она встретилась с австрийкой Катарина Танзер (иппон), а также двумя китаянками - Яо Сян (вазари) и Янан Ли (иппон).

В 2020 году в селе Янайкино района Бәйтерек Западно-Казахстанской области установили архитектурную композицию «Домбыра». Домбра является символом популяризации казахской национальной культуры в мире. Каждый казах считает за честь владеть этим музыкальным инструментом и иметь его в своем доме. Все больше детей стремятся выучиться игре на национальном инструменте, чтобы иметь возможность наслаждаться красивыми кюями, музыка которых пронизана запахами казахской степи, одухотворенной поэзией, метким красноречием акынов.

В 2020 году в Казахстане был запущен проект «SOS Джейран», который поможет усилить меры по сохранению вида на юге страны.

Джейран - парнокопытное из рода газелей, занесён в Красную книгу Казахстана, в Международном Красном списке имеет статус «Угрожаемый» (VU).

В 2021 году согласно указу Президента РК К. Токаева «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области» село Косшы было отнесено к категории города областного значения.

Косшы - населенный пункт, расположенный на территории Целиноградского района Акмолинской области. Общая площадь - 2 413 гектаров. Косшы является одним из крупнейших населенных пунктов региона юго-западнее столицы.