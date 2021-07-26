+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

26 Июля 2021 07:00
Поделиться:
26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События» 24 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

СОБЫТИЯ

В 1920 году на съезде Советов Сакен Сейфуллин был избран членом исполнительного комитета и назначен заместителем председателя Акмолинского исполнительного комитета, заведующим административным отделом.

В 1968 году впервые увидел свет «Словарь языка Абая», включавший около 6 000 слов и понятий.

В 1989 году комиссия при Центральном комитете Компартии Казахстана восстановила справедливость в отношении видного казахского писателя и общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова, дав правильную оценку первому произведению прозаика «Бақытсыз Жамал». Произведение было рекомендовано к публикации.

В 1999 году был учрежден орден Республики Казахстана «Барыс». Награждение орденом «Барыс» производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами.

В 2012 году юный музыкант из Павлодара Ерасыл Адильбеков, виртуозно владеющий народным инструментом, завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Магия Italiana-2012», который состоялся в городе Римини (Италия).

В 2015 году в Алматы состоялась Международная олимпиада по информатике (IOI-2015) среди школьников. Такое мероприятие прошло в Казахстане впервые. Наша страна приняла рекордное число участников - свыше 630 человек из более чем 80 стран мира.

Казахстан стал вторым государством после Беларуси, которая получила право на проведение Международной олимпиады по информатике: решение о проведении ІОІ-2015 в РК было принято в 2012 году Международным оргкомитетом в Италии.

В 2015 году ученые Кызылординского научно-исследовательского института имени Ибрая Жакаева путем скрещивания двух существующих сортов риса - российского «Кураж» и казахстанского «Элита» - вывели новый высокопродуктивный сорт. Новый сорт риса нарекли «Ару», в переводе с казахского «красивая».

В 2016 году ежемесячное издание Союза писателей Евразии, журнал «Кардеш калемлер», полностью посвятило номер великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. По мнению редакции журнала, указанные научно-исследовательские статьи и эссе имеют особую ценность в контексте широкой пропаганды творчества великого казахского поэта не только в Турции, но и во всех тюркоязычных государствах мира.

В 2017 году в Будапеште на мировом первенстве FINA по водным видам спорта пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за долгие годы сумев обновить 50-секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м.

В 2017 году этнографический караван «Древний Тараз - Астана» привез в Астану около 300 музейных экспонатов. Жителям и гостям столицы представилась возможность на выставке «Тараз - тарихтың алтын діңгегі» посмотреть уникальные древние артефакты, познакомиться с более чем 2000-летней историей Тараза. Привезенные в Астану экспонаты охватывали период от сакских времен до образования Казахского ханства.

В 2018 году Европейский вещательный союз объявил Казахстан участником Junior Eurovision-2018. Казахстан впервые принял участие в детском «Евровидении-2018», в котором соревновались юные вокалисты от 9 до 14 лет из 19 стран мира.

В 2019 году казахстанская дзюдоистка Отгонцeцeг Галбадрах выиграла этап мирового Гран-при в Загребе (Хорватия).

В финале турнира в весовой категории до 48 кг она «иппоном» победила француженку Мелани Клемен. На пути к «золоту» она встретилась с австрийкой Катарина Танзер (иппон), а также двумя китаянками - Яо Сян (вазари) и Янан Ли (иппон).

В 2020 году в селе Янайкино района Бәйтерек Западно-Казахстанской области установили архитектурную композицию «Домбыра». Домбра является символом популяризации казахской национальной культуры в мире. Каждый казах считает за честь владеть этим музыкальным инструментом и иметь его в своем доме. Все больше детей стремятся выучиться игре на национальном инструменте, чтобы иметь возможность наслаждаться красивыми кюями, музыка которых пронизана запахами казахской степи, одухотворенной поэзией, метким красноречием акынов.

В 2020 году в Казахстане был запущен проект «SOS Джейран», который поможет усилить меры по сохранению вида на юге страны.

Джейран - парнокопытное из рода газелей, занесён в Красную книгу Казахстана, в Международном Красном списке имеет статус «Угрожаемый» (VU).


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
24 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации
3 Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане
4 Алматинская область покинула «красную зону» по коронавирусу
5 Коллективный иммунитет в Вооруженных Силах создан - Альбек Манабаев
Читайте также
Выставка «Ұлы дала жауһары» открылась в Акмолинской области
24 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Дана Телятникова
Дана Телятникова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив