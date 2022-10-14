26 инвестпроектов запустили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области запущено 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано около тысячи рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В этом году показатель по привлечению инвестиций в основной капитал области составил 340 млрд тенге. Это на 1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий годовой план - 772,8 млрд тенге.

Общая стоимость около 100 инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в регионе с 2022 по 2026 годы, составит 1,1 трлн тенге. 10 из них будут крупными проектами. В частности, ТОО химический комплекс «Састобе», ТОО «Созак Фосфат», ТОО «Standart Petrolleum», «Ocean Energy Company», ТОО «Саутс-ойл» (2 проекта), ТОО «Ecoculture Eurasia», ТОО «ARM wind», ТОО «Ecoinvest», ТОО «ПГУ Туркестан». На этих производствах будет создано около 10 тысяч новых рабочих мест.

Новые проекты будут реализованы в обрабатывающей промышленности, туризме, сельском хозяйстве, электроснабжении, здравоохранении. В этом году запланировано запустить 44 инвестпроекта общей стоимостью 45,1 млрд тенге с созданием 1520 рабочих мест.

В Туркестанской области расположено 9 индустриальных зон. Общая площадь составляет 538 га. В 6 индустриальных зонах введено 44 проекта стоимостью 34,169 млрд тенге (Туркестан, Кентау, Созак, КТИА-Бадам (Ордабасинский район), Мактаарал, Казыгурт), создано около 2500 рабочих мест.

В Шардаринском, Тюлькубасском, Байдибекском районах выделены средства для полного обеспечения инфраструктурными системами. Эти работы будут рассмотрены в ближайшее время. В некоторых районах планируется создание агроиндустриальных зон.

Кроме того, в Туркестане в 2019 году создана специальная экономическая зона «TURKISTAN». Ее территория - 4 га и состоит из 6 частей. В частности, исторический центр, административно-деловой центр, промышленные зоны и аэропортовая зона. Подписан договор по реализации 91 проекта в СЭЗ «TURKISTAN» на общую сумму 771,1 млрд тенге. Из них 74 проекта реализуются по градостроительству. Введены в эксплуатацию новые промышленные предприятия, создано более 2 тысяч постоянных рабочих мест. При реализации всех проектов будет создано еще около 8 тысяч новых рабочих мест.



