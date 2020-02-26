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26 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

26 Февраля 2020 08:00
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26 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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67 лет назад (1953) родилась АЙТИМОВА Бырганым Сариевна - заместитель председателя Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина, учитель английского языка (1974); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, юрист (1994). Трудовая деятельность: учитель английского языка сельской школы (1974-1976); секретарь комитета ЛКСМ совхоза (1976-1979); заведующий лекторской группой, заведующий отделом пропаганды Уральского обкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского горкома ЛКСМК, 1-й секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1979-1983); секретарь ЦК ЛКСМК по идеологии (1983-1987); заместитель председателя Казахстанского филиала Всесоюзного детского фонда им. В.И. Ленина (1988-1990); народный депутат КазССР, избрана от ЛКСМК (1990); председатель комитета Верховного Совета РК по делам молодежи (1990-1993); министр по делам молодежи, туризма и спорта РК (1993-1996); депутат Сената Парламента РК (01.1996-10.1996); посол РК в Государстве Израиль, посол РК в Итальянской Республике (10.1996); депутат Сената Парламента РК (с 1996 года); заместитель Премьер-Министра РК (2004-2005); министр образования и науки РК (2005-2007); постоянный представитель РК при Организации Объединённых Наций (2007-2013); Посол в Республике Куба по совместительству (2007-2013); посол на Соломоновых Островах по совместительству (2012-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019), член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2014-2019), председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награждена орденами «Достық» II ст. (2006), «Құрмет», «Знак Почета» (1984); медалью; грамотой Президиума Верховного Совета КазССР.

55 лет назад (1965) родился РАХМЕТУЛИН Абай Джамбулович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Омской области (РФ). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1990). Трудовая деятельность: стажер Кокчетавской областной коллегии адвокатов, адвокат юридической консультации, ведущий специалист управления юстиции Кокчетавской области; судья, заместитель председателя, председатель Кокшетауского городского суда (1990-2002); председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда (2002-2004); судья Верховного суда РК (2004-2007); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2007-2012); председатель Восточно-Казахстанского областного суда (2012-2015); председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (2015-2016); председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).


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