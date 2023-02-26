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26 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 07:00
26 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1926 году в Баку открылся первый Всесоюзный тюркологический съезд, в котором приняли участие представители тюркских народов, специалисты Академии наук СССР, Научной ассоциации востоковедения, Украинской Академии, Закавказской Ассоциации востоковедения, зарубежные делегации, в том числе ученые из Турции и Германии. Съезд рекомендовал использовать опыт Азербайджана по латинизации в других республиках и областях Союза. Для этого создается Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита. С этого момента начался этап организованного и широкого движения за латинизацию письменности тюркских народов, применявших главным образом арабский алфавит.

В 1993 году вступил в силу Закон «О государственной границе Республики Казахстан», направленный на совершенствование законодательства о государственной границе, а также четкое разграничение полномочий и функций государственных органов в этой области.

Этим документом законы «О государственной границе Республики Казахстан» и «О Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» были объединены в единый закон.

В 1999 году Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.

Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и научно-технологической политики.

В 2005 году в Петропавловске Президент Казахстана открыл памятный барельеф Шокану Валиханову и Федору Достоевскому. Высота барельефа – 1,5 метра, ширина – 2,5 метра. Скульптурная часть барельефа изготовлена из бронзы весом 500 кг, текстовая часть – из гранита весом 400 кг.

Изготовление барельефа было поручено заслуженному архитектору Казахстана, члену Союза художников Республики Казахстан доценту скульптуры Азату Боярлину. Барельеф был изготовлен в столице ТОО «Художественно-производственные мастерские «Өнер».

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Томирис» из серии «Великие полководцы» номиналом 100 тенге, «Каракал» с двумя бриллиантовыми вставками из серии монет «Исчезающие виды животных» номиналом 100 тенге.

Монеты изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof».

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители Казахстана и Кирибати при ООН Кайрат Абдрахманов и Макурита Бааро подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Республика Кирибати – государство, расположенное на островах и атоллах в западной части Тихого океана. В состав Кирибати входят острова Гилберта (16 островов и атоллов), острова Лайн или Центральные Полинезийские Спорады, острова Феникс и остров Банаба (бывший Ошен). Общая площадь страны – 812 км². Столица – г. Баирики. Официальный язык страны – английский, но все население говорит также на тунгаруанском (кирибати) языке. Денежная единица – австралийский доллар. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на четвре года (может переизбираться не более трех раз).

В 2014 году Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева вошел в рейтинг 50 лучших вузов мира, в который включаются только те университеты, которые действуют не более полувека.

В общем списке рейтинга «QS Top 50 under 50» представлены вузы Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, США, Испании и других стран.

В 2015 году в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в обеспечение верховенства Конституции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту конституционных прав граждан, а также в ознаменование 20-летия Конституции Республики Казахстан была учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

В 2018 году была выпущена книга «Легенды и сказания Восточного Казахстана». Авторами стали Алибек Кантарбаев, Марина Юрченко, Кулмай Сембаева.

В книгу вошли 15 сакральных мест Восточно-Казахстанской области: река Иртыш, урочище Киин-Кириш, озеро Маркаколь, Рахмановское озеро, гора Белуха, Коныр-Аулие, Святой ключ, мавзолей Ыргызбай ата, Берельские курганы, Некрополь Шиликты, мазар Енлик-Кебек, мавзолей Козы-Корпеш и Баян Сулу, Кушикбай, крепость Аблайкит, Ак-Баур.

В 2019 году Казахстаном была организована первая встреча Группы друзей ООН по реинтеграции детей, вовлеченных в вооруженные конфликты.

Группа друзей ООН по реинтеграции детей, которую возглавил Казахстан совместно с Мальтой и Францией, является частью глобальной коалиции по реинтеграции, созданной в ООН в сентябре 2018 года. Коалиция разрабатывает новые, более эффективные подходы к возвращению к нормальной жизни детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, в том числе бывших детей-солдат, рекрутированных террористическими организациями.

В 2021 году в Астане состоялась официальная церемония начала празднования 175-летия великого казахского акына Жамбыла Жабаева.


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