26 директоров детсадов наказали за подарок главе отдела образования в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководители 26 частных детских садов Актау собрали деньги и вручили главе Актауского городского отдела образования сертификат от торгового дома на 40 тысяч тенге и торт. Руководитель отдела образования о подношении поставила в известность Антикоррупционную службу. Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил Биржан Хайруллин, первый заместитель руководителя департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В результате 25 директоров детских садов, которые пытались вручить подарок должностному лицу, сразу же признали свою вину и были оштрафованы, а один директор пытался доказать свою невиновность в суде.

«В отношении 25 директоров в соответствии со статьей 676 КоАП РК (Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) составлен административный протокол, каждый из которых оштрафован на 345 000 тенге. Один директор не признал свою вину, вследствие чего административное дело было рассмотрено в суде, где он был признан виновным и заплатил штраф в размере 483 000 тенге», - сказал Биржан Хайруллин. В этой связи в Антикоррупционной службе напоминают о том, что государственный служащий не имеет права принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения.